https://ria.ru/20200913/tatarstan-1577166404.html

Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 62,3%

Явка на выборах президента Татарстана на 12.00 воскресенья составила 62,3%, что значительно превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщил председатель... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:05

2020-09-13T14:05

2020-09-13T14:05

единый день голосования — 2020

госдума рф

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на выборах президента Татарстана на 12.00 воскресенья составила 62,3%, что значительно превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике выбирают президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, проходят дополнительные выборы депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и депутата госсовета Татарстана. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко (Партия роста), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В республике 2,94 миллиона избирателей, работают 2807 участков для голосования."По последним данным ЦИК, в <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a> проголосовали 62,3% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.Глава Центризбиркома Татарстана отметил, что в республике выросла избирательная культура тех, кто приходит на выборы. "Избиратель, наблюдатель – тот, кто идёт на выборы, вызывает уважение. Они знают законы. Все избирательные комиссии сейчас это обсуждают", - сказал он, подчеркнув, что такая тенденция радует.По информации Кондратьева, никаких происшествий на участках к настоящему времени нет, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы и обращения рассматриваются оперативно.В единый день голосования 13 сентября 2015 года на выборах президента Татарстана к полудню проголосовали 37,97% избирателей, общая явка тогда составила 84,21%.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a> </em>

https://ria.ru/20200913/privivka-1577158789.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика