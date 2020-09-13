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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/tatarstan-1577166404.html
Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 62,3%
Явка на выборах президента Татарстана на 12.00 воскресенья составила 62,3%, что значительно превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщил председатель... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:05
2020-09-13T14:05
единый день голосования — 2020
госдума рф
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на выборах президента Татарстана на 12.00 воскресенья составила 62,3%, что значительно превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике выбирают президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, проходят дополнительные выборы депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и депутата госсовета Татарстана. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко (Партия роста), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В республике 2,94 миллиона избирателей, работают 2807 участков для голосования."По последним данным ЦИК, в <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a> проголосовали 62,3% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.Глава Центризбиркома Татарстана отметил, что в республике выросла избирательная культура тех, кто приходит на выборы. "Избиратель, наблюдатель – тот, кто идёт на выборы, вызывает уважение. Они знают законы. Все избирательные комиссии сейчас это обсуждают", - сказал он, подчеркнув, что такая тенденция радует.По информации Кондратьева, никаких происшествий на участках к настоящему времени нет, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы и обращения рассматриваются оперативно.В единый день голосования 13 сентября 2015 года на выборах президента Татарстана к полудню проголосовали 37,97% избирателей, общая явка тогда составила 84,21%.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a> </em>
https://ria.ru/20200913/privivka-1577158789.html
республика татарстан (татарстан)
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Новости
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госдума рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Явка на выборах главы Татарстана на 12.00 составила 62,3%

14:05 13.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка на выборах президента Татарстана на 12.00 воскресенья составила 62,3%, что значительно превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.
С 11 по 13 сентября в республике выбирают президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ и депутата госсовета Татарстана. На должность президента Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко (Партия роста), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В республике 2,94 миллиона избирателей, работают 2807 участков для голосования.
"По последним данным ЦИК, в Республике Татарстан проголосовали 62,3% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
Глава Центризбиркома Татарстана отметил, что в республике выросла избирательная культура тех, кто приходит на выборы. "Избиратель, наблюдатель – тот, кто идёт на выборы, вызывает уважение. Они знают законы. Все избирательные комиссии сейчас это обсуждают", - сказал он, подчеркнув, что такая тенденция радует.
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 09:55Единый день голосования — 2020
Жители Татарстана прививаются от гриппа на избирательных участках
По информации Кондратьева, никаких происшествий на участках к настоящему времени нет, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы и обращения рассматриваются оперативно.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года на выборах президента Татарстана к полудню проголосовали 37,97% избирателей, общая явка тогда составила 84,21%.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
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Единый день голосования — 2020Госдума РФРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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