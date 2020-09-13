https://ria.ru/20200913/tatarstan-1577157729.html
На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
Порядка 52% избирателей проголосовали за два дня до единого дня голосования на выборах главы Татарстана, сообщил в воскресенье председатель регионального... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:22
2020-09-13T09:22
2020-09-13T09:22
единый день голосования — 2020
госсовет татарстана
госдума рф
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 52% избирателей проголосовали за два дня до единого дня голосования на выборах главы Татарстана, сообщил в воскресенье председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата госсовета Татарстана. На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>)."Убежден, что активность в Татарстане будет на должном уровне... Сейчас цифра (явки) у нас ориентировочно в пределах 52% от количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.Высокую явку жителей республики на выборах глава регионального избиркома объяснил традиционно высокой активностью татарстанцев. По информации Кондратьева, голосование в целом проходит в штатном режиме, все жалобы оперативно проверяются и отрабатываются, главным образом, они касаются технических моментов, в настоящее время нарушения законодательства на выборах нет."Очень надеюсь, что в Татарстане избирательная кампания завершится спокойно, ровно, штатно", - отметил председатель ЦИК республики.По данным центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек, работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий.За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
3
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госсовет татарстана, госдума рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика
КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Порядка 52% избирателей проголосовали за два дня до единого дня голосования на выборах главы Татарстана, сообщил в воскресенье председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.
С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах главы Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата госсовета Татарстана. На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России
"), Олег Коробченко ("Партия Роста
"), Рустам Минниханов ("Единая Россия
"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР
).
"Убежден, что активность в Татарстане будет на должном уровне... Сейчас цифра (явки) у нас ориентировочно в пределах 52% от количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
Высокую явку жителей республики на выборах глава регионального избиркома объяснил традиционно высокой активностью татарстанцев. По информации Кондратьева, голосование в целом проходит в штатном режиме, все жалобы оперативно проверяются и отрабатываются, главным образом, они касаются технических моментов, в настоящее время нарушения законодательства на выборах нет.
"Очень надеюсь, что в Татарстане избирательная кампания завершится спокойно, ровно, штатно", - отметил председатель ЦИК республики.
По данным центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек, работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>