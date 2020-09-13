https://ria.ru/20200913/sverzhenie-1577153840.html

В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:44

2020-09-13T02:44

2020-09-13T07:10

ренат кузьмин

ситуация на украине

европейская солидарность

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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В Раде заявили о подготовке силового свержения Зеленского

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> начался процесс насильственного свержения президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a>.По мнению Кузьмина, этим людям не хватает только повода для захвата власти, который, как считает депутат, "легитимизировал бы их действия". Но команда Порошенко уже создает для переворота все необходимые условия, считает политик.Он предполагает, что фракция <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">экс-президента</a> в скором времени устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.Такое развитие событий, как считает Кузьмин, станет необходимым поводом для тех групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.

https://ria.ru/20200911/zelenskiy-1577070064.html

Иван Грозный Битва за шутовской колпак 101

Виктор А Полным ходом идёт подготовка к перевороту и громогласно об этом сообщается, спецслужбы должно заткнули уши а Зеленский воспринимает это с присущим артисту чувством юмора!!! Утка... 56

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ренат кузьмин, ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире