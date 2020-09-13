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В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко,... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T02:44
2020-09-13T07:10
ренат кузьмин
ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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В Раде заявили о подготовке силового свержения Зеленского
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> начался процесс насильственного свержения президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Кузьмин</a>.По мнению Кузьмина, этим людям не хватает только повода для захвата власти, который, как считает депутат, "легитимизировал бы их действия". Но команда Порошенко уже создает для переворота все необходимые условия, считает политик.Он предполагает, что фракция <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">экс-президента</a> в скором времени устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.Такое развитие событий, как считает Кузьмин, станет необходимым поводом для тех групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.
https://ria.ru/20200911/zelenskiy-1577070064.html
Битва за шутовской колпак
101
Полным ходом идёт подготовка к перевороту и громогласно об этом сообщается, спецслужбы должно заткнули уши а Зеленский воспринимает это с присущим артисту чувством юмора!!! Утка...
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украина
РИА Новости
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ренат кузьмин, ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

02:44 13.09.2020 (обновлено: 07:10 13.09.2020)
43865
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.

"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.

По мнению Кузьмина, этим людям не хватает только повода для захвата власти, который, как считает депутат, "легитимизировал бы их действия". Но команда Порошенко уже создает для переворота все необходимые условия, считает политик.
Он предполагает, что фракция экс-президента в скором времени устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 07:22
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко
Такое развитие событий, как считает Кузьмин, станет необходимым поводом для тех групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.
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Обсудить 29
Ренат КузьминСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Битва за шутовской колпак
13 сентября, 03:24
Иван ГрозныйИван Грозный
75220211
Полным ходом идёт подготовка к перевороту и громогласно об этом сообщается, спецслужбы должно заткнули уши а Зеленский воспринимает это с присущим артисту чувством юмора!!! Утка...
13 сентября, 03:41
ВАВиктор А
142602014
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