https://ria.ru/20200913/onf-1577165586.html

В ОНФ призвали сторонников Навального извиниться перед Рошалем

Сторонникам блогера Алексея Навального следует извиниться за оскорбление детского доктора, сопредседателя Общероссийского народного фронта Леонида Рошаля,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:34

2020-09-13T13:34

2020-09-13T13:37

госпитализация алексея навального

онф

владимир милов

алексей навальный

национальная медицинская палата

германия

рошаль

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Сторонникам блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следует извиниться за оскорбление детского доктора, сопредседателя <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">Общероссийского народного фронта</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a>, заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Ранее Рошаль заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a> обратилась к немецкой врачебной палате, чтобы вместе с ними создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он уточнил, что причины состояния проходящего лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> блогера до сих пор неясны, российские медики сработали очень хорошо и спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли. При этом он подчеркнул, что врачи должны быть вне политики. Жена блогера Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. Как отмечают в ОНФ, один из сторонников Навального, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Milov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Милов</a>, в свою очередь, позволил себе оскорбления в отношении детского доктора, в том числе "отвратительно высказался о его почтенном возрасте".Поддержал <a href="http://ria.ru/location_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Рошаля</a> и эксперт ОНФ, главный врач городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a>. По его словам, оскорбление нанесено не столько Рошалю, сколько "всем нам"."Рошаль – великий доктор и великий гражданин, человек, который никогда не жалел ни здоровья, ни жизни ради своего дела. Для нас – это знамя, а это знамя оскорбили. И мы опять это съедим? А завтра оскорбят наших жен, наших дочерей? И мы опять будем умываться? Мы кто? Почему мы позволяем над собой такое? Это не должно остаться безнаказанно", - приводит пресс-служба ОНФ слова Мясникова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html

Make Yellowstone Great Again Пусть через суд теперь изиняются. Заодно всех навальнят поименно узнаем. 80

Вова Пукин Правильно! Гнать его на пенсию уже давно надо! Надоел этот коньюктурщик политический! 80

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германия

рошаль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, онф, владимир милов, алексей навальный, национальная медицинская палата, германия, рошаль