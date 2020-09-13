https://ria.ru/20200913/mironov-1577186175.html

Миронов заявил, что похороны "Справедливой России" откладываются

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия на этих выборах подтвердила статус парламентской, ее похороны, о которых говорили политологи,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:47

2020-09-13T22:47

2020-09-13T22:47

единый день голосования — 2020

сергей миронов

справедливая россия

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> заявил, что партия на этих выборах подтвердила статус парламентской, ее похороны, о которых говорили политологи, надолго откладываются."Говоря о результатах партии, нужно отметить, что похороны "Справедливой России", о которых так много говорили всякие политологи, предсказуемо и ожидаемо откладываются и надолго. Мы видим, конечно, что пандемия сказалась, вот эти новые партии, но мы уверенно везде проходим. Будем ждать окончательных результатов, а в целом, я думаю, что партия выступила уверенно, <a href="https://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank">"Справедливая Россия"</a> свой статус парламентской партии подтверждает", - сказал Миронов РИА Новости.Он отметил, что на голосовании 13 сентября партия фиксировала мелкие нарушения, которые, по мнению Миронова, на итоговом результате не скажутся."А вот что точно сказывается на результате, это, конечно, два дня голосования. Мы видим, что людей (в эти дни) пригоняли на выборы, и мы это зафиксировали", - добавил он.Лидер СР также отметил, что новые партии частично взяли программы у оппозиционных парламентских партий, отняли у них голоса."Это такая завлекаловка, которую устроили некоторые технологи. Людям подсовывают пустышку. Очевидно, что все эти партии будут руководствоваться указаниями самой главной нашей партии - "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", - считает Миронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/mironov-1577132212.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, единая россия, политика