https://ria.ru/20200913/letalnost-1577160152.html

В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19

За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19, за все время — 18578, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:42

2020-09-13T10:42

2020-09-13T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19, за все время — 18578, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 94 летальных случая... За весь период по России умерло 18 578 человек", - говорится в сообщении.В частности, 14 пациентов за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 20 в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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