https://ria.ru/20200913/leopard-1577061472.html

В Южной Африке леопард зашел в ресторан отеля во время завтрака

В Южной Африке постояльцы отеля в заповеднике Саби-Санд сняли на видео леопарда, зашедшего в ресторан во время завтрака, сообщает Fox News. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:32

2020-09-13T02:32

2020-09-13T02:32

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<strong>МОСКВА, 13</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В Южной Африке постояльцы отеля в заповеднике Саби-Санд сняли на видео леопарда, зашедшего в ресторан во время завтрака, <a href="https://www.foxnews.com/travel/leopard-hunts-restaurant-south-africa" target="_blank">сообщает</a> Fox News.Эрика Визе, автор ролика, завтракала на веранде гостиницы вместе с друзьями. Вдруг мартышки, находящиеся неподалеку, начали издавать тревожные звуки, указывающие, что рядом хищник.Персонал отеля знает, как вести себя при приближении леопарда. "Поэтому мы были спокойны и наблюдали за прекрасным животным, которое было так близко", — рассказывает Визе. Ранним утром, по ее словам, постояльцы уже видели эту большую кошку перед зданием, когда она охотилась на антилопу.На кадрах видно, как леопард заходит на веранду, прогуливается по разным частям ресторана, поднимается по лестнице на второй этаж, спокойно проходит мимо сотрудников и гостей. Затем покидает гостиницу и скрывается в зарослях кустарника."Произошедшее – большая редкость. Это пример того, что представители дикой природы и люди могут мирно сосуществовать, главное – сохранять спокойствие", — сказала Эрика.

https://ria.ru/20200907/zapovednik-1576780030.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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