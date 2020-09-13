Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200913/leopard-1577061472.html
В Южной Африке леопард зашел в ресторан отеля во время завтрака
В Южной Африке постояльцы отеля в заповеднике Саби-Санд сняли на видео леопарда, зашедшего в ресторан во время завтрака, сообщает Fox News. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T02:32
2020-09-13T02:32
леопарды
туризм
туризм
новости - туризм
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154942/79/1549427905_0:189:1920:1269_1400x0_80_0_0_2cf121628e54d5d2b3d79351d1e497c7.jpg
<strong>МОСКВА, 13</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> В Южной Африке постояльцы отеля в заповеднике Саби-Санд сняли на видео леопарда, зашедшего в ресторан во время завтрака, <a href="https://www.foxnews.com/travel/leopard-hunts-restaurant-south-africa" target="_blank">сообщает</a> Fox News.Эрика Визе, автор ролика, завтракала на веранде гостиницы вместе с друзьями. Вдруг мартышки, находящиеся неподалеку, начали издавать тревожные звуки, указывающие, что рядом хищник.Персонал отеля знает, как вести себя при приближении леопарда. "Поэтому мы были спокойны и наблюдали за прекрасным животным, которое было так близко", — рассказывает Визе. Ранним утром, по ее словам, постояльцы уже видели эту большую кошку перед зданием, когда она охотилась на антилопу.На кадрах видно, как леопард заходит на веранду, прогуливается по разным частям ресторана, поднимается по лестнице на второй этаж, спокойно проходит мимо сотрудников и гостей. Затем покидает гостиницу и скрывается в зарослях кустарника."Произошедшее – большая редкость. Это пример того, что представители дикой природы и люди могут мирно сосуществовать, главное – сохранять спокойствие", — сказала Эрика.
https://ria.ru/20200907/zapovednik-1576780030.html
юар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154942/79/1549427905_0:9:1920:1449_1400x0_80_0_0_951758893456b34219199487f604fcf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леопарды, туризм, новости - туризм, юар

В Южной Африке леопард зашел в ресторан отеля во время завтрака

02:32 13.09.2020
365
CC0 / Wildfaces / Леопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
CC0 / Wildfaces /
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Южной Африке постояльцы отеля в заповеднике Саби-Санд сняли на видео леопарда, зашедшего в ресторан во время завтрака, сообщает Fox News.
Эрика Визе, автор ролика, завтракала на веранде гостиницы вместе с друзьями. Вдруг мартышки, находящиеся неподалеку, начали издавать тревожные звуки, указывающие, что рядом хищник.
Персонал отеля знает, как вести себя при приближении леопарда. "Поэтому мы были спокойны и наблюдали за прекрасным животным, которое было так близко", — рассказывает Визе. Ранним утром, по ее словам, постояльцы уже видели эту большую кошку перед зданием, когда она охотилась на антилопу.
На кадрах видно, как леопард заходит на веранду, прогуливается по разным частям ресторана, поднимается по лестнице на второй этаж, спокойно проходит мимо сотрудников и гостей. Затем покидает гостиницу и скрывается в зарослях кустарника.
"Произошедшее – большая редкость. Это пример того, что представители дикой природы и люди могут мирно сосуществовать, главное – сохранять спокойствие", — сказала Эрика.
Пятнистые олени - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 00:47Туризм
В Приморье на видео попал любопытный, но пугливый олень
101000
ТуризмлеопардыТуризмНовости - ТуризмЮАР
Рекомендуем
Рыба сом
В Индии сняли видео, как сом и две змеи одновременно поедают друг друга
Кадр видео попытки кражи конголезской статуи из музея в Нидерландах
Активисты вынесли конголезскую статую из музея в Нидерландах
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Голодный кот загипнотизировал хозяина
"Китя, еще не готово": голодный кот из Сибири загипнотизировал хозяина
Дайверы на месте затонувшего корабля
В США дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в озере 200 лет назад
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Девушка с книгой
Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях работы
Американская скорая помощь. Архивное фото
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Город Минск
Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии
Девушки в кафе в Гонконге
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
Лента новостейМолния