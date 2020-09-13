Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/lavrushka-1577153382.html
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью радио Sputnik поделился эксперт РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T04:00
2020-09-13T04:00
здоровье
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149640/36/1496403616_0:200:3801:2338_1400x0_80_0_0_04b2a385597b760367c4b45e43cb608c.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/povar-1577104517.html" target="_blank">радио Sputnik</a> поделился эксперт по здоровому <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питанию</a>, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар."Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись", – сказал он.Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат."Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше", – отметил Синицын.Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист."Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй – это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла", – посоветовал шеф-повар.
https://rsport.ria.ru/20200907/pokhudenie-1576880573.html
https://rsport.ria.ru/20200912/maslo-1577121781.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149640/36/1496403616_208:0:3591:2537_1400x0_80_0_0_48a3d8ff63a38ca65e9a6987f5e1e752.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, питание, общество

Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе

04:00 13.09.2020
23266
© Fotolia / Alcatrax1981Готовка
Готовка - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Fotolia / Alcatrax1981
Готовка. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью радио Sputnik поделился эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар.
"Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись", – сказал он.
Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат.
Здоровое питание по часам - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:00ЗОЖ
Интервальное голодание: как похудеть без вреда для организма
"Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше", – отметил Синицын.
Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист.
"Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй – это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла", – посоветовал шеф-повар.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 05:00ЗОЖ
На каком масле готовить полезнее всего? Мнение врача-диетолога
17010133720
Обсудить 2
ЗдоровьеПитаниеОбщество
Рекомендуем
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Американская скорая помощь. Архивное фото
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Назван способ избежать новых уловок мошенников
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19"ВКонтакте" обошла блокировку на Украине
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
Лента новостейМолния