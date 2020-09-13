https://ria.ru/20200913/lavrushka-1577153382.html

Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе

Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью радио Sputnik поделился эксперт РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:00

2020-09-13T04:00

2020-09-13T04:00

здоровье

питание

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Распространенная кулинарная приправа сделает ваши блюда вкуснее и полезнее. Секретами приготовления и хранения специи в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200913/povar-1577104517.html" target="_blank">радио Sputnik</a> поделился эксперт по здоровому <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">питанию</a>, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Вокруг лаврового листа есть много мифов, которые можно развеять, уверен Синицын. Например, считается, что его нужно добавлять в блюдо целиком и оставлять после приготовления. Но этого категорически нельзя делать, считает шеф-повар."Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь. Это достаточно сильная специя, поэтому его нужно добавлять именно в горячие блюда, чтобы у него была возможность разойтись", – сказал он.Лавровый лист – специя, которая не только придает блюду горчинку и приятный аромат."Лавровый лист является и хорошим антисептиком, поэтому его часто добавляют в соленья. С этой специей соленья будут храниться гораздо дольше", – отметил Синицын.Важный момент – как правильно выбрать и хранить лавровый лист."Многие думают, что сухие, поломанные листочки, которые продаются в магазине специй – это здорово, но на самом деле это точно старые листы. Хороший лавровый лист должен быть ровным, не потресканным, зеленым и глянцевым. Если вы купили где-нибудь на рынке хороший качественный веник лаврового листа, можно поместить его в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так он максимально сохранит в себе эфирные масла", – посоветовал шеф-повар.

https://rsport.ria.ru/20200907/pokhudenie-1576880573.html

https://rsport.ria.ru/20200912/maslo-1577121781.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, питание, общество