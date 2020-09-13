https://ria.ru/20200913/lavrov-1577186460.html

Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США

Россия привыкла к санкциям со стороны Запада и убедилась в ненадежности Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T23:04

2020-09-13T23:04

2020-09-13T23:20

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

ангела меркель

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577002905_0:38:3134:1801_1400x0_80_0_0_a8c64d35a52fe6da89eaafa09e1dcfb3.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Россия привыкла к санкциям со стороны Запада и убедилась в ненадежности <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."У нас было очень много планов, далеко идущих планов. У нас есть соответствующие документы, как нам развивать отношения с Евросоюзом и в сфере энергетики, и в сфере высоких технологий, и в целом в сфере экономического сотрудничества", — сказал российский министр в программе на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По его словам, "Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в том, что называется наказание России"."Мы привыкли к этому, мы теперь понимаем, что, имея в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом, мы должны обеспечивать себе все возможности, чтобы, если Евросоюз останется на своих негативных деструктивных позициях, чтобы мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе", — подчеркнул он.Также Лавров отметил, что возможные новые западные санкции в отношении России без реакции оставлять нельзя."Это, во-первых, неправильно, с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников", — сказал Лавров.Ранее ряд политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> высказались за остановку проекта "Северный поток — 2" в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. К санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.

https://ria.ru/20200913/brexit-1577144709.html

https://ria.ru/20200913/lavrov-1577166598.html

Геннадий Скворцов Если никто не хочет с тобой иметь никаких дел, то может быть, виноват в этом не весь мир?... А ты?! 53

Рома Филл Уже сколько санкций свалилось на Россию , а кто тнить на себе это почувствовал ? Сейчас будут говорить , что что- то там дорожает. А когда не было санкции , разве не дорожало ? Инфляция ещё 10 лет назад была в 6 - 5 % , а сейчас в 3 - 4 % , и это при санкциях. Более того , сейчас благодаря санкциям развивается собственная промышленность и сельское хозяйство. Россия лидер по экспорту зерна , Газовые турбины "Сименс " пригрозила не поставлять из- за Крыма , так наладили собственное производство , и даже наши турбины оказались дешевле и более долговечные и помощнее. И так по многим промышленным товарам. Кроме того , у России есть большой сосед - Китай , который так же под разными санкциями и Запад просто толкает на дружбу с этим соседом . И нам это выгодно. Так что наказание может обоюдным. 40

141

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, в мире