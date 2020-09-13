Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/krym-1577171663.html
В Совфеде прокомментировали протест Киева из-за выборов в Крыму
Протест и призыв к усилению санкций в отношении России из-за проводимых в Севастополе выборов губернатора, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:21
2020-09-13T16:21
единый день голосования — 2020
россия
екатерина алтабаева
совет федерации рф
мид украины
донецк (донецкая область)
луганск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155118/40/1551184053_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23ec8de4f721da9746dad47f03d1a21b.jpg
<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Протест и призыв к усилению санкций в отношении России из-за проводимых в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> выборов губернатора, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и напоминают заезженную пластинку, заявила РИА Новости член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a> в воскресенье выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму и Севастополе. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> также призвал расширить санкции против России."Я каждый раз не перестаю удивляться шаблонности мышления. Когда творческая мысль уже начнется появляться в головах этих псевдополитиков? Совершенно очевидно, что Крым и Севастополь это решенный вопрос – это часть <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. А у них все, скажем так, заезженная пластинка. Они говорят, что это территория <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Нужно было раньше об этом печься, наводить порядок в своей стране", - сказала Алтабаева.Сенатор добавила, что выборы в Севастополе и в Крыму проходят законно в единый день голосования. По ее мнению, Киеву давно пора проводить реалистичную политику в отношении соседних стран, а также в отношении <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a>. Призыв к усилению санкций в отношении России она назвала "политическими играми Киева, которые чреваты серьезными последствиями".Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершатся в воскресенье, за место борются шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирают депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана Екатерина Алтабаева, ставшая сенатором). В городе также выбирают депутатов двух муниципалитетов. В Крыму выбирают депутата в парламент региона, место освободилось после перехода одного из них на работу в исполнительные органы власти региона.
https://ria.ru/20200908/krym-1576914139.html
https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
2
россия
донецк (донецкая область)
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155118/40/1551184053_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_c76b6c3c39f8b9645f5e646795d40685.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, екатерина алтабаева, совет федерации рф, мид украины, донецк (донецкая область), луганск, политика

В Совфеде прокомментировали протест Киева из-за выборов в Крыму

16:21 13.09.2020
1464
© РИА Новости / Макс ВетровЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Протест и призыв к усилению санкций в отношении России из-за проводимых в Севастополе выборов губернатора, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и напоминают заезженную пластинку, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Министерство иностранных дел Украины в воскресенье выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму и Севастополе. Киев также призвал расширить санкции против России.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:37
В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым
"Я каждый раз не перестаю удивляться шаблонности мышления. Когда творческая мысль уже начнется появляться в головах этих псевдополитиков? Совершенно очевидно, что Крым и Севастополь это решенный вопрос – это часть Российской Федерации. А у них все, скажем так, заезженная пластинка. Они говорят, что это территория Украины. Нужно было раньше об этом печься, наводить порядок в своей стране", - сказала Алтабаева.
Сенатор добавила, что выборы в Севастополе и в Крыму проходят законно в единый день голосования. По ее мнению, Киеву давно пора проводить реалистичную политику в отношении соседних стран, а также в отношении Луганска и Донецка. Призыв к усилению санкций в отношении России она назвала "политическими играми Киева, которые чреваты серьезными последствиями".
Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершатся в воскресенье, за место борются шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирают депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана Екатерина Алтабаева, ставшая сенатором). В городе также выбирают депутатов двух муниципалитетов. В Крыму выбирают депутата в парламент региона, место освободилось после перехода одного из них на работу в исполнительные органы власти региона.
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 03:05
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
7352004
Обсудить 2
Единый день голосования — 2020РоссияЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФМИД УкраиныДонецк (Донецкая область)ЛуганскПолитика
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине
Китай признал США главной угрозой мировому порядку
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Британии рассказали об опасности российской ракеты "Буревестник"
Часть газопровода Северный поток — 2, расположенная в Любмине, Германия
В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока — 2" в Германии
В Минске митингующим перекрыли проход к элитному району Дрозды
К проезду Дрозды в Минске прибыла большая колонна спецтехники
Певица Ольга Зарубина
Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США
Иван Охлобыстин
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский объяснил выдвижение бывшего кавээнщика в мэры Одессы
Ликвидация пожара в Краснодаре
В МЧС назвали предварительную причину пожара в краснодарской многоэтажке
Урожай арбузов и дынь
Названа безопасная порция арбуза
Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих
Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Колонна протестующих в Минске двинулась к резиденции президента
Помидоры
Названы два правильных способа есть помидоры
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:04Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Лента новостейМолния