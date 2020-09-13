https://ria.ru/20200913/krym-1577171663.html

В Совфеде прокомментировали протест Киева из-за выборов в Крыму

Протест и призыв к усилению санкций в отношении России из-за проводимых в Севастополе выборов губернатора, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:21

2020-09-13T16:21

2020-09-13T16:21

единый день голосования — 2020

россия

екатерина алтабаева

совет федерации рф

мид украины

донецк (донецкая область)

луганск

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Протест и призыв к усилению санкций в отношении России из-за проводимых в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> выборов губернатора, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и напоминают заезженную пластинку, заявила РИА Новости член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> от Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Altabaeva/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Алтабаева</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a> в воскресенье выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму и Севастополе. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> также призвал расширить санкции против России."Я каждый раз не перестаю удивляться шаблонности мышления. Когда творческая мысль уже начнется появляться в головах этих псевдополитиков? Совершенно очевидно, что Крым и Севастополь это решенный вопрос – это часть <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. А у них все, скажем так, заезженная пластинка. Они говорят, что это территория <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Нужно было раньше об этом печься, наводить порядок в своей стране", - сказала Алтабаева.Сенатор добавила, что выборы в Севастополе и в Крыму проходят законно в единый день голосования. По ее мнению, Киеву давно пора проводить реалистичную политику в отношении соседних стран, а также в отношении <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a>. Призыв к усилению санкций в отношении России она назвала "политическими играми Киева, которые чреваты серьезными последствиями".Внеочередные выборы губернатора Севастополя стартовали в пятницу и завершатся в воскресенье, за место борются шесть кандидатов. Кроме губернатора, севастопольцы выбирают депутата регионального законодательного собрания (по второму округу, где ранее была избрана Екатерина Алтабаева, ставшая сенатором). В городе также выбирают депутатов двух муниципалитетов. В Крыму выбирают депутата в парламент региона, место освободилось после перехода одного из них на работу в исполнительные органы власти региона.

https://ria.ru/20200908/krym-1576914139.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

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россия

донецк (донецкая область)

луганск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатерина алтабаева, совет федерации рф, мид украины, донецк (донецкая область), луганск, политика