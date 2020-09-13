На депутата городской думы Новороссийска завели уголовное дело
11:59 13.09.2020 (обновлено: 20:32 13.09.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкДепутат городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председатель совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Ерохин
Депутат городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председатель совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаил Ерохин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уголовное дело завели на депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва Михаила Ерохина, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, Ерохин получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. После получения денежных средств Ерохина задержали на месте. Отмечается, что Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с этим предложением.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы города Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председателя Совета местного отделения партии "Справедливая Россия", кандидата в депутаты городской думы города Новороссийска Краснодарского края 7-го созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления. <...> "Покушение на мошенничество", — говорится в сообщении.
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