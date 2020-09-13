https://ria.ru/20200913/kriminal-1577162438.html

На депутата городской думы Новороссийска завели уголовное дело

Уголовное дело завели на депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва Михаила Ерохина, сообщает официальный представитель СК России... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T11:59

2020-09-13T11:59

2020-09-13T20:32

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

справедливая россия

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело завели на депутата городской думы <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> 6-го созыва Михаила Ерохина, сообщает официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.По версии следствия, Ерохин получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. После получения денежных средств Ерохина задержали на месте. Отмечается, что Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с этим предложением."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы города Новороссийска Краснодарского края 6-го созыва, председателя Совета местного отделения партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>", кандидата в депутаты городской думы города Новороссийска Краснодарского края 7-го созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления. <...> "Покушение на мошенничество", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html

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новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия, новороссийск, краснодарский край, происшествия