https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577184844.html

Белозерцев лидирует на выборах главы Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лидирует на выборах главы региона с 84,11% голосов после обработки 9,12% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:07

2020-09-13T22:07

2020-09-13T22:09

единый день голосования — 2020

иван белозерцев

цик рф

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политика

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<strong>МОСКВА/САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Пензенской области <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> лидирует на выборах главы региона с 84,11% голосов после обработки 9,12% протоколов, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным комиссии, Белозерцев ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>") набирает 84,11% голосов, Александр Васильев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 3,94%, Олег Шаляпин (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) – 6,72%, Анна Очкина ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 3,22%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") – 1,11%.Основной день голосования на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> прошел в воскресенье, перед этим в течение двух дней - 11 и 12 сентября - проходило досрочное голосование, с учетом которого явка, по данным избиркома, к 18.00 мск составила 53,79%.Белозерцев в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов, тогда за его кандидатуру отдали свои голоса 588 265 избирателей, или 86,04%. Явка на выборах составляла 62,25%.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, цик рф, лдпр, кпрф, пензенская область, политика