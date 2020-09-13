https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577179609.html

Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования

Нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России, не зафиксировано, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:38

2020-09-13T19:38

2020-09-13T19:45

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дальний восток

александр горовой

единая россия

андрей турчак

новосибирск

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России, не зафиксировано, заявил первый замминистра внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горовой</a>.По его словам, охрану порядка обеспечивали 134 тысячи человек личного состава МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> и других ведомств.Он уточнил, что с начала избирательной кампании в МВД поступило 2539 сообщений о нарушениях.Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, то кампания проходит максимально открыто и конкурентно."Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Избиратели выберут более 78 тысяч депутатов и чиновников.Секретарь генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a> заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле. Он подчеркнул, что ЕР уже победила на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дальний восток, александр горовой, единая россия, андрей турчак, новосибирск, санкт-петербург, политика