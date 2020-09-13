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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174232.html
Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов
Общественная палата РФ представит ЦИК и Госдуме свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:24
2020-09-13T17:24
единый день голосования — 2020
александр малькевич
общественная палата рф
госдума рф
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> представит ЦИК и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>."Я надеюсь, что мы все извлечем уроки из опыта этого года. Общественная палата свои предложения, рекомендации и для Центральной избирательной комиссии, и для Госдумы обязательно представит", - рассказал Малькевич в ходе брифинга, говоря о выявлении фейковых новостей о ходе голосования.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html
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александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, санкт-петербург, политика

Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов

17:24 13.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней на избирательном участке №645 в Иркутске
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней на избирательном участке №645 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней на избирательном участке №645 в Иркутске. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общественная палата РФ представит ЦИК и Госдуме свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
"Я надеюсь, что мы все извлечем уроки из опыта этого года. Общественная палата свои предложения, рекомендации и для Центральной избирательной комиссии, и для Госдумы обязательно представит", - рассказал Малькевич в ходе брифинга, говоря о выявлении фейковых новостей о ходе голосования.
В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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Единый день голосования — 2020Александр МалькевичОбщественная палата РФГосдума РФСанкт-ПетербургПолитика
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