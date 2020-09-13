https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174232.html

Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов

Общественная палата РФ представит ЦИК и Госдуме свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:24

2020-09-13T17:24

2020-09-13T17:24

единый день голосования — 2020

александр малькевич

общественная палата рф

госдума рф

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii" target="_blank">Общественная палата РФ</a> представит ЦИК и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> свои рекомендации по борьбе с фейками в период голосования, сообщил первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>."Я надеюсь, что мы все извлечем уроки из опыта этого года. Общественная палата свои предложения, рекомендации и для Центральной избирательной комиссии, и для Госдумы обязательно представит", - рассказал Малькевич в ходе брифинга, говоря о выявлении фейковых новостей о ходе голосования.В единый день голосования 13 сентября проходит свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577174119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, санкт-петербург, политика