https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166093.html

Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области

"Пропавшие" бюллетени на одном из избирательных участков в Омской области после длительных поисков были обнаружены за случайно образовавшейся "потайной" стенкой РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:53

2020-09-13T13:53

2020-09-13T13:53

единый день голосования — 2020

николай булаев

цик рф

омская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> "Пропавшие" бюллетени на одном из избирательных участков в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после длительных поисков были обнаружены за случайно образовавшейся "потайной" стенкой в сейфе, рассказал зампредседателя <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>."Сегодня в 6 часов меня разбудил - точнее не разбудил, я уже не спал, естественно - (председатель избирательной комиссии Омской области) Алексей Николаевич Нестеренко. Сообщил о том, что у нас на одном избирательном участке из сейфа, который охранялся полицейскими, украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами голосования досрочными", - рассказал Булаев в информцентре ЦИК России.По его словам, все утро прошло в напряженном ожидании. "Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, все как положено, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен", - сказал Булаев.Однако в ходе осмотра сейфа пропавшие бюллетени случайно были обнаружены криминалистом, который хотел снять с полки отпечатки пальцев."В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой (бюллетени) оказались. Но слава богу, так криминалист попал: с полки, с которой отпечатки пальцев хотел снимать, обратил внимание, что полка не в естественном положении", - пояснил Булаев."Искали три часа бюллетени. Уже, я думаю, все, что были подозреваемыми, начали сознаваться", - пошутил зампред ЦИК.Он призвал коллег быть более внимательными при осмотре сейфов.

https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, цик рф, омская область, происшествия