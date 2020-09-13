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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577166093.html
Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области
"Пропавшие" бюллетени на одном из избирательных участков в Омской области после длительных поисков были обнаружены за случайно образовавшейся "потайной" стенкой РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:53
2020-09-13T13:53
единый день голосования — 2020
николай булаев
цик рф
омская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> "Пропавшие" бюллетени на одном из избирательных участков в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после длительных поисков были обнаружены за случайно образовавшейся "потайной" стенкой в сейфе, рассказал зампредседателя <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>."Сегодня в 6 часов меня разбудил - точнее не разбудил, я уже не спал, естественно - (председатель избирательной комиссии Омской области) Алексей Николаевич Нестеренко. Сообщил о том, что у нас на одном избирательном участке из сейфа, который охранялся полицейскими, украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами голосования досрочными", - рассказал Булаев в информцентре ЦИК России.По его словам, все утро прошло в напряженном ожидании. "Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, все как положено, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен", - сказал Булаев.Однако в ходе осмотра сейфа пропавшие бюллетени случайно были обнаружены криминалистом, который хотел снять с полки отпечатки пальцев."В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой (бюллетени) оказались. Но слава богу, так криминалист попал: с полки, с которой отпечатки пальцев хотел снимать, обратил внимание, что полка не в естественном положении", - пояснил Булаев."Искали три часа бюллетени. Уже, я думаю, все, что были подозреваемыми, начали сознаваться", - пошутил зампред ЦИК.Он призвал коллег быть более внимательными при осмотре сейфов.
https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html
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омская область
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Новости
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РИА Новости
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николай булаев, цик рф, омская область, происшествия

Замглавы ЦИК рассказал о курьезе с бюллетенями в Омской области

13:53 13.09.2020
2422
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Пропавшие" бюллетени на одном из избирательных участков в Омской области после длительных поисков были обнаружены за случайно образовавшейся "потайной" стенкой в сейфе, рассказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
"Сегодня в 6 часов меня разбудил - точнее не разбудил, я уже не спал, естественно - (председатель избирательной комиссии Омской области) Алексей Николаевич Нестеренко. Сообщил о том, что у нас на одном избирательном участке из сейфа, который охранялся полицейскими, украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами голосования досрочными", - рассказал Булаев в информцентре ЦИК России.
Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:15Единый день голосования — 2020
Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования
По его словам, все утро прошло в напряженном ожидании. "Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, все как положено, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен", - сказал Булаев.
Однако в ходе осмотра сейфа пропавшие бюллетени случайно были обнаружены криминалистом, который хотел снять с полки отпечатки пальцев.
"В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой (бюллетени) оказались. Но слава богу, так криминалист попал: с полки, с которой отпечатки пальцев хотел снимать, обратил внимание, что полка не в естественном положении", - пояснил Булаев.
"Искали три часа бюллетени. Уже, я думаю, все, что были подозреваемыми, начали сознаваться", - пошутил зампред ЦИК.
Он призвал коллег быть более внимательными при осмотре сейфов.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске на выборах губернатора Иркутской области
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаил Щапов во время голосования на избирательном участке в Иркутске
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

Избиратели и члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке №524 в Москве
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

Женщина голосует на избирательном участке №42 на выборах президента Республики Татарстан в Казани
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Избирательные участки открылись во всех регионах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировано почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процента от всех подавших заявки. Отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 10

Москвичам предстоит выбрать муниципальных депутатов в двух округах — Марьино и Бабушкинском. Кроме традиционного голосования на участках, жители столицы смогли проголосовать на портале mos.ru.

Всего на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека. В субботу явка составила 93,45 процента.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования поступают, однако грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, нет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Информационный центр Центральной избирательной комиссии в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане, самая низкая — в Ярославской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 10

Самая высокая явка на выборах глав субъектов России также зафиксирована в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 10

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на избирательном участке во время выборов губернатора.

© РИА Новости / Отдел взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО
Перейти в фотобанк
10 из 10

В двух регионах глав выбрали местные депутаты — главой Ненецкого автономного округа стал Юрий Бездудный, а в Ханты-Мансийском округе большинство голосов парламентариев получила Наталья Комарова, для которой этот срок станет уже третьим.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Единый день голосования — 2020Николай БулаевЦИК РФОмская областьПроисшествия
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