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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165703.html
ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты
Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:38
2020-09-13T13:38
единый день голосования — 2020
белгородская областная дума
воронежская областная дума
рязанская областная дума
калужская область
новосибирская область
челябинская область
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где проголосовали 21,13%, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> проголосовали уже 44,99%, на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 39,90%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> - 33,79%.На выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Magadanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской областной думы</a> явка составляет 29,34%, на выборах депутатов законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> - 26,71%, на выборах депутатом законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> - 26,02%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Rjazanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской областной думы</a> - 24,59%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Kostromskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областной думы</a> - 21,99%, на выборах депутатов Курганской областной думы - 21,95%, на выборах депутатов законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> - 21,57%.Самая низкая явка отмечена на выборах депутатов государственного совета Коми, там проголосовали 21,13% избирателей.В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165481.html
https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html
калужская область
новосибирская область
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белгородская областная дума, воронежская областная дума, рязанская областная дума, калужская область, новосибирская область, челябинская область, политика

ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты

13:38 13.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Иркутске
Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина голосует на избирательном участке в Иркутске
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где проголосовали 21,13%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, на выборах депутатов Белгородской областной думы проголосовали уже 44,99%, на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 39,90%, на выборах депутатов Воронежской областной думы - 33,79%.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:32Единый день голосования — 2020
ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов
На выборах депутатов Магаданской областной думы явка составляет 29,34%, на выборах депутатов законодательного собрания Калужской области - 26,71%, на выборах депутатом законодательного собрания Челябинской области - 26,02%, на выборах депутатов Рязанской областной думы - 24,59%, на выборах депутатов Костромской областной думы - 21,99%, на выборах депутатов Курганской областной думы - 21,95%, на выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области - 21,57%.
Самая низкая явка отмечена на выборах депутатов государственного совета Коми, там проголосовали 21,13% избирателей.
В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
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