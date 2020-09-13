https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165703.html

ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:38

2020-09-13T13:38

2020-09-13T13:38

единый день голосования — 2020

белгородская областная дума

воронежская областная дума

рязанская областная дума

калужская область

новосибирская область

челябинская область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где проголосовали 21,13%, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> проголосовали уже 44,99%, на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 39,90%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> - 33,79%.На выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Magadanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской областной думы</a> явка составляет 29,34%, на выборах депутатов законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> - 26,71%, на выборах депутатом законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> - 26,02%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Rjazanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской областной думы</a> - 24,59%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Kostromskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областной думы</a> - 21,99%, на выборах депутатов Курганской областной думы - 21,95%, на выборах депутатов законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> - 21,57%.Самая низкая явка отмечена на выборах депутатов государственного совета Коми, там проголосовали 21,13% избирателей.В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165481.html

https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html

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новосибирская область

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белгородская областная дума, воронежская областная дума, рязанская областная дума, калужская область, новосибирская область, челябинская область, политика