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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165481.html
ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов
Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в Смоленской области, РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T13:32
2020-09-13T13:33
единый день голосования — 2020
цик рф
смоленская область
краснодарский край
пермский край
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>, там проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, где проголосовали всего 19,89%, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали 70,51% избирателей, участки в регионе закрылись в 13.00 мск.На выборах главы Татарстана проголосовали 61,75% избирателей, на выборах главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> - 53,58%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> - 53,05%, в этих регионах голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00Явка на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> составляет 45,79%, на выборах главы Чувашии - 41,46%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> - 37,97%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> - 37,20%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> - 35,50%, - губернатора Ленобласти 32,78%.На выборах главы <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> явка составляет 29,35%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> - 26,82%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> - 26,74%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> - 25,95%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> - 22,39%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> - 21,99%, главы Коми - 20,43%.Самая низкая явка - на выборах Смоленской области, там проголосовали 19,89% избирателей.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
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цик рф, смоленская область, краснодарский край, пермский край, политика

ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов

13:32 13.09.2020 (обновлено: 13:33 13.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в Смоленской области, где проголосовали всего 19,89%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали 70,51% избирателей, участки в регионе закрылись в 13.00 мск.
Избиратели во время голосования на выборах президента Республики Татарстан на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:15Единый день голосования — 2020
Эксперт прокомментировал рост явки во время многодневного голосования
На выборах главы Татарстана проголосовали 61,75% избирателей, на выборах главы администрации Тамбовской области - 53,58%, губернатора Краснодарского края - 53,05%, в этих регионах голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00
Явка на выборах губернатора Пензенской области составляет 45,79%, на выборах главы Чувашии - 41,46%, на выборах губернатора Брянской области - 37,97%, губернатора Севастополя - 37,20%, губернатора Камчатского края - 35,50%, - губернатора Ленобласти 32,78%.
На выборах главы Ростовской области явка составляет 29,35%, на выборах губернатора Пермского края - 26,82%, на выборах губернатора Калужской области - 26,74%, губернатора Иркутской области - 25,95%, губернатора Архангельской области - 22,39%, губернатора Костромской области - 21,99%, главы Коми - 20,43%.
Самая низкая явка - на выборах Смоленской области, там проголосовали 19,89% избирателей.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:08Единый день голосования — 2020
Единый день голосования в РоссииЕдиный день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
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Единый день голосования — 2020ЦИК РФСмоленская областьКраснодарский крайПермский крайПолитика
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