https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577165481.html

ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов

Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в Смоленской области, РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:32

2020-09-13T13:32

2020-09-13T13:33

единый день голосования — 2020

цик рф

смоленская область

краснодарский край

пермский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577164164_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_899182617c68a8865f3b7c61fb071e98.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>, там проголосовали уже 70,51% избирателей, самая низкая - в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, где проголосовали всего 19,89%, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали 70,51% избирателей, участки в регионе закрылись в 13.00 мск.На выборах главы Татарстана проголосовали 61,75% избирателей, на выборах главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> - 53,58%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> - 53,05%, в этих регионах голосование идет по московскому времени, участки закроются в 20.00Явка на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> составляет 45,79%, на выборах главы Чувашии - 41,46%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> - 37,97%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> - 37,20%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> - 35,50%, - губернатора Ленобласти 32,78%.На выборах главы <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> явка составляет 29,35%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> - 26,82%, на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> - 26,74%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> - 25,95%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> - 22,39%, губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> - 21,99%, главы Коми - 20,43%.Самая низкая явка - на выборах Смоленской области, там проголосовали 19,89% избирателей.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/yavka-1577164912.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html

смоленская область

краснодарский край

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, смоленская область, краснодарский край, пермский край, политика