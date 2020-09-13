https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153871.html

Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов

Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T02:35

2020-09-13T02:35

2020-09-13T09:11

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

владимир солодов

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.На Камчатке в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, приняли 25% избирателей."Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования для избирательной системы наступил самый сложный и ответственный день, в который мы будем заниматься не только организацией голосования, но и подсчетами голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Хочу отметить, что на 8 утра 13 сентября (23.00 мск субботы) уже 25% избирателей смогли принять участие в выборах", - отметила глава регионального избиркома Инга Иринина, чьи слова приводятся в сообщении правительства края.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/vybory-1577152959.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество