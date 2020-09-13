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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153871.html
Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T02:35
2020-09-13T09:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.На Камчатке в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, приняли 25% избирателей."Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования для избирательной системы наступил самый сложный и ответственный день, в который мы будем заниматься не только организацией голосования, но и подсчетами голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Хочу отметить, что на 8 утра 13 сентября (23.00 мск субботы) уже 25% избирателей смогли принять участие в выборах", - отметила глава регионального избиркома Инга Иринина, чьи слова приводятся в сообщении правительства края.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200913/vybory-1577152959.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
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единый день голосования в россии, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество

Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов

02:35 13.09.2020 (обновлено: 09:11 13.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №66 в Архангельске
Женщина голосует на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №66 в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.
На Камчатке в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.
11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, приняли 25% избирателей.
"Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования для избирательной системы наступил самый сложный и ответственный день, в который мы будем заниматься не только организацией голосования, но и подсчетами голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Хочу отметить, что на 8 утра 13 сентября (23.00 мск субботы) уже 25% избирателей смогли принять участие в выборах", - отметила глава регионального избиркома Инга Иринина, чьи слова приводятся в сообщении правительства края.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Женщина голосует на выборах губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:16
Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииВладимир СолодовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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