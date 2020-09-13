https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153313.html

В ЕАО открылись 183 избирательных участка

Все 183 избирательных участка открылись в 8 утра (01.00 мск) в воскресенье в Еврейской автономной области, где выбирают губернатора. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T01:04

2020-09-13T01:04

2020-09-13T09:11

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

ростислав гольдштейн

биробиджан

еврейская автономная область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576282905_0:0:3181:1789_1400x0_80_0_0_80f0e755db54df541d9be0c88b800f24.jpg

<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Все 183 избирательных участка открылись в 8 утра (01.00 мск) в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>, где выбирают губернатора.Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19.Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии - 182 постоянные и один временный, организованный на базе областной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджане</a>.За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>", и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получит пакет, где будет находиться бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики, кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.Жители труднодоступных сел Еврейской автономной области и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577152337.html

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

биробиджан

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, ростислав гольдштейн, биробиджан, еврейская автономная область, общество