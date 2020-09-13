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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577153313.html
В ЕАО открылись 183 избирательных участка
Все 183 избирательных участка открылись в 8 утра (01.00 мск) в воскресенье в Еврейской автономной области, где выбирают губернатора. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T01:04
2020-09-13T09:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
ростислав гольдштейн
биробиджан
еврейская автономная область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Все 183 избирательных участка открылись в 8 утра (01.00 мск) в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>, где выбирают губернатора.Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19.Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии - 182 постоянные и один временный, организованный на базе областной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Birobidzhan/" target="_blank" data-auto="true">Биробиджане</a>.За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростислав Гольдштейн</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Владимир Дудин от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>", и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получит пакет, где будет находиться бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики, кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.Жители труднодоступных сел Еврейской автономной области и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577152337.html
https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html
биробиджан
еврейская автономная область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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единый день голосования в россии, ростислав гольдштейн, биробиджан, еврейская автономная область, общество

В ЕАО открылись 183 избирательных участка

01:04 13.09.2020 (обновлено: 09:11 13.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к единому дню голосования
Подготовка избирательных участков к единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Все 183 избирательных участка открылись в 8 утра (01.00 мск) в воскресенье в Еврейской автономной области, где выбирают губернатора.
Два предшествующих дня - 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, такой порядок - трехдневные выборы - позволяет разобщить поток избирателей и действует для профилактики распространения COVID-19.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 23:30Единый день голосования — 2020
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Из 183 избирательных участков в Еврейской автономии - 182 постоянные и один временный, организованный на базе областной больницы в Биробиджане.
За кресло главы региона в ЕАО будут бороться врио губернатора Ростислав Гольдштейн от "Единой России", Владимир Дудин от "Справедливой России", Александр Крупский от регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости, Роман Куземский, представляющий еврейское региональное отделение "Патриотов России", и Борис Тихонов, представляющий региональное отделение партии "Родина" в ЕАО.
Большое внимание на этих выборах уделят безопасности: каждый избиратель получит пакет, где будет находиться бюллетень, ручка, защитная маска и перчатки, также на всех участках есть антисептики, кроме того, члены избирательных комиссий готовы выехать к жителям ЕАО на дом.
Жители труднодоступных сел Еврейской автономной области и те, кто служат на отдаленных погранзаставах, начали голосовать на выборах главы региона с 8 сентября.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 20:25Единый день голосования — 2020
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииРостислав ГольдштейнБиробиджанЕврейская автономная областьОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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