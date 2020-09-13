https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html

Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"

У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T05:55

2020-09-13T05:55

2020-09-13T11:11

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

германия

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание <a href="https://www.politico.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a>.Первый вариант подразумевает давление <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария "посмотреть", как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Отмечается, что организация Deutsche Umwelthilfe считает "Северный поток — 2" несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство.Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной.Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против газопровода или "позволит выполнить работу" по остановке проекта <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Также утверждается, что в случае завершения "Северного потока — 2", начало его работы может быть осложнено получением лицензии."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые другие европейские страны.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что надеются получить от Берлина конкретную информацию, однако немецкие коллеги ее пока не предоставили.

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html

https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html

https://ria.ru/20200913/daniya-1577153272.html

Александр Закупин А я так вижу, что ЕС и Германии не нужен этот поток, нужно вообще остановить прокачку им газа назвав давление политическим, газ качать в Турцию для последующей перепродажи в ЕС, ну и Китай никуда не денется, хватит уже с ними лясы точить! 149

Mz Судя по "скорости" с какой достраивается Поток-2, ввп что-то придумал и уже давно придумал... Получается, что и не больно то и нужен России этот поток в ближайшее время. 141

62

россия

германия

сша

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, германия, сша, берлин (город), украина, в мире