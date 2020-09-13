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https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T05:55
2020-09-13T11:11
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
алексей навальный
евросоюз
германия
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание <a href="https://www.politico.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a>.Первый вариант подразумевает давление <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария "посмотреть", как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Отмечается, что организация Deutsche Umwelthilfe считает "Северный поток — 2" несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство.Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной.Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против газопровода или "позволит выполнить работу" по остановке проекта <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Также утверждается, что в случае завершения "Северного потока — 2", начало его работы может быть осложнено получением лицензии."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые другие европейские страны.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что надеются получить от Берлина конкретную информацию, однако немецкие коллеги ее пока не предоставили.
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
https://ria.ru/20200913/daniya-1577153272.html
А я так вижу, что ЕС и Германии не нужен этот поток, нужно вообще остановить прокачку им газа назвав давление политическим, газ качать в Турцию для последующей перепродажи в ЕС, ну и Китай никуда не денется, хватит уже с ними лясы точить!
149
Судя по "скорости" с какой достраивается Поток-2, ввп что-то придумал и уже давно придумал... Получается, что и не больно то и нужен России этот поток в ближайшее время.
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россия
германия
сша
берлин (город)
украина
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, германия, сша, берлин (город), украина, в мире

Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"

05:55 13.09.2020 (обновлено: 11:11 13.09.2020)
40640
© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. У Германии есть шесть "вариантов отказаться" от газопровода "Северный поток — 2", позволив сделать "грязную работу" другим, сообщило издание Politico.
Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.
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Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной.
Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях Евросоюза против газопровода или "позволит выполнить работу" по остановке проекта США. Также утверждается, что в случае завершения "Северного потока — 2", начало его работы может быть осложнено получением лицензии.
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В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что надеются получить от Берлина конкретную информацию, однако немецкие коллеги ее пока не предоставили.
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Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
29648337209
Обсудить 62
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Алексей НавальныйЕвросоюзГерманияСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
А я так вижу, что ЕС и Германии не нужен этот поток, нужно вообще остановить прокачку им газа назвав давление политическим, газ качать в Турцию для последующей перепродажи в ЕС, ну и Китай никуда не денется, хватит уже с ними лясы точить!
13 сентября, 06:54
Александр ЗакупинАлександр Закупин
112741010
Судя по "скорости" с какой достраивается Поток-2, ввп что-то придумал и уже давно придумал... Получается, что и не больно то и нужен России этот поток в ближайшее время.
13 сентября, 06:02
MMz
102163106
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