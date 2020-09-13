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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T03:08
2020-09-13T09:43
россия
ангара (ракета)
хаббл
российская академия наук
великобритания
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> Михаил Сачков.Эти трудности появились в 2014 году. <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Британская</a> компания E2V не смогла поставлять в Россию оборудование из-за того, что в нем использовались американские детали, подпадавшие под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.Он отметил, что, согласно действующему контракту, поставку всей аппаратуры должны завершить в 2022 году.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке УФ-спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космичесекому телескопу <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank">"Хаббл"</a>. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.Главный инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне.Основную работу по проекту ведут Россия и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>. Последняя должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля. Помимо этого, совместно с российской стороной она создает наземный научный комплекс.Обсерваторию "Спектр-УФ" отправят в космос на <a href="http://ria.ru/product_Angara_raketa/" target="_blank">ракете "Ангара-А5"</a> с космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank">Восточный</a>. Запуск планируется на 2025 год.
https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html
Самое бесплодное время в истории России - период с 1991-го года. Раньше славились нашей наукой, некоторой техникой, искусством, включая мировую литературу. Много ли создано за последние 30 лет? Зато понты лошадиные и строим по 3 храма в день.
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Путин таким как вы уже показывал...Так что скулить такие как вы могут сколько угодно
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россия
великобритания
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россия, ангара (ракета), хаббл, российская академия наук, великобритания, москва, экономика

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

03:08 13.09.2020 (обновлено: 09:43 13.09.2020)
33038
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкин
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Эти трудности появились в 2014 году. Британская компания E2V не смогла поставлять в Россию оборудование из-за того, что в нем использовались американские детали, подпадавшие под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.
"Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты", — рассказал Сачков.
Он отметил, что, согласно действующему контракту, поставку всей аппаратуры должны завершить в 2022 году.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке УФ-спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космичесекому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.
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Главный инструмент аппарата — космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра — оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне.
Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля. Помимо этого, совместно с российской стороной она создает наземный научный комплекс.
Обсерваторию "Спектр-УФ" отправят в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.
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РоссияАнгара (ракета)ХабблРоссийская академия наукВеликобританияМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Самое бесплодное время в истории России - период с 1991-го года. Раньше славились нашей наукой, некоторой техникой, искусством, включая мировую литературу. Много ли создано за последние 30 лет? Зато понты лошадиные и строим по 3 храма в день.
13 сентября, 05:03
Pups PupsovPups Pupsov
884263140
Путин таким как вы уже показывал...Так что скулить такие как вы могут сколько угодно
13 сентября, 05:10
СССоловей Серверный
135611346
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