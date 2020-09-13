Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:16 13.09.2020 (обновлено: 08:58 13.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дании не удастся повлиять на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее датский премьер Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода после госпитализации блогера Алексея Навального. Глава правительства отметила, что изначально выступала против проекта. В июле прошлого года датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода.
Юшков считает позицию Фредриксен по "Северному потоку — 2" абсурдной. В частности, специалист раскритиковал довод датской стороны о том, что реализация проекта якобы приведет к увеличению зависимости от российского газа. По его словам, по трубопроводу без заключения новых контрактов пойдут те же объемы голубого топлива, изменится лишь маршрут доставки.
"Дания в одностороннем порядке не может ввести санкции, как и любая другая страна Евросоюза, потому что вопрос санкций находится на наднациональном уровне", — напомнил Юшков.
Он подчеркнул, что Дания не кажется ему важным игроком в вопросе реализации российского проекта.
"Дания выдала разрешение на строительство, и забрать его просто так она не может. Необходимо обосновывать позицию не с политической точки зрения, а технически", — пояснил эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство трубы. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли.
Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.