https://ria.ru/20200913/daniya-1577153272.html

Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"

Дании не удастся повлиять на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T01:16

2020-09-13T01:16

2020-09-13T08:58

игорь юшков

россия

северный поток — 2

фонд национальной энергетической безопасности

алексей навальный

евросоюз

дания

сша

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> не удастся повлиять на строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", заявил в интервью <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> ведущий аналитик <a href="http://ria.ru/organization_Fond_nacionalnojj_ehnergeticheskojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда национальной энергетической безопасности</a> Игорь Юшков.Ранее датский премьер Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода после госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Глава правительства отметила, что изначально выступала против проекта. В июле прошлого года датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода.<a href="http://ria.ru/person_igor-yushkov/" target="_blank">Юшков</a> считает позицию Фредриксен по "Северному потоку — 2" абсурдной. В частности, специалист раскритиковал довод датской стороны о том, что реализация проекта якобы приведет к увеличению зависимости от российского газа. По его словам, по трубопроводу без заключения новых контрактов пойдут те же объемы голубого топлива, изменится лишь маршрут доставки.Он подчеркнул, что Дания не кажется ему важным игроком в вопросе реализации российского проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство трубы. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.

https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577144773.html

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html

https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html

Василий Прекрасноволосый Сейчас ещё легко через суд россию обяжут демонтировать свои трубы и устранить экологические суперкатастрофы. Россия при путине дойная корова. 39

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россия

дания

сша

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь юшков, россия, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, алексей навальный, евросоюз, дания, сша, берлин (город), украина, экономика