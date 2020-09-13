Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/daniya-1577153272.html
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Дании не удастся повлиять на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T01:16
2020-09-13T08:58
игорь юшков
россия
северный поток — 2
фонд национальной энергетической безопасности
алексей навальный
евросоюз
дания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:210:3084:1945_1400x0_80_0_0_eeb78a21cc0aaeb3dcb6ef6220acc6d9.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> не удастся повлиять на строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", заявил в интервью <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a> ведущий аналитик <a href="http://ria.ru/organization_Fond_nacionalnojj_ehnergeticheskojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда национальной энергетической безопасности</a> Игорь Юшков.Ранее датский премьер Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода после госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Глава правительства отметила, что изначально выступала против проекта. В июле прошлого года датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода.<a href="http://ria.ru/person_igor-yushkov/" target="_blank">Юшков</a> считает позицию Фредриксен по "Северному потоку — 2" абсурдной. В частности, специалист раскритиковал довод датской стороны о том, что реализация проекта якобы приведет к увеличению зависимости от российского газа. По его словам, по трубопроводу без заключения новых контрактов пойдут те же объемы голубого топлива, изменится лишь маршрут доставки.Он подчеркнул, что Дания не кажется ему важным игроком в вопросе реализации российского проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство трубы. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577144773.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html
https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html
Сейчас ещё легко через суд россию обяжут демонтировать свои трубы и устранить экологические суперкатастрофы. Россия при путине дойная корова.
39
7
россия
дания
сша
берлин (город)
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_5:267:2378:2047_1400x0_80_0_0_e5eafa7cbe9310e364fbf4a60fca097a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь юшков, россия, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, алексей навальный, евросоюз, дания, сша, берлин (город), украина, экономика

Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"

01:16 13.09.2020 (обновлено: 08:58 13.09.2020)
17711
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дании не удастся повлиять на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее датский премьер Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода после госпитализации блогера Алексея Навального. Глава правительства отметила, что изначально выступала против проекта. В июле прошлого года датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 18:11
Джабаров оценил идею Дании пересмотреть позицию по "Северному потоку — 2"
Юшков считает позицию Фредриксен по "Северному потоку — 2" абсурдной. В частности, специалист раскритиковал довод датской стороны о том, что реализация проекта якобы приведет к увеличению зависимости от российского газа. По его словам, по трубопроводу без заключения новых контрактов пойдут те же объемы голубого топлива, изменится лишь маршрут доставки.

"Дания в одностороннем порядке не может ввести санкции, как и любая другая страна Евросоюза, потому что вопрос санкций находится на наднациональном уровне", — напомнил Юшков.

Он подчеркнул, что Дания не кажется ему важным игроком в вопросе реализации российского проекта.

"Дания выдала разрешение на строительство, и забрать его просто так она не может. Необходимо обосновывать позицию не с политической точки зрения, а технически", — пояснил эксперт.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 03:40
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство трубы. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли.
Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 15:11
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным
1393140717
Обсудить 7
Игорь ЮшковРоссияСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасностиАлексей НавальныйЕвросоюзДанияСШАБерлин (город)УкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сейчас ещё легко через суд россию обяжут демонтировать свои трубы и устранить экологические суперкатастрофы. Россия при путине дойная корова.
13 сентября, 03:51
ВПВасилий Прекрасноволосый
4100133
Рекомендуем
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Готовка
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния