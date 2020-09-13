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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/chuvashiya-1577185573.html
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 82,02% голосов
Олег Николаев после обработки 1,11% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:23
2020-09-13T22:23
единый день голосования — 2020
олег николаев (политик)
сергей матвеев
лдпр
кпрф
патриоты россии
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> после обработки 1,11% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным комиссии, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) набирает 7,46% голосов, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 4,06%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 2,60%, Сергей Матвеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 1,40%.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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олег николаев (политик), сергей матвеев, лдпр, кпрф, патриоты россии, политика

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 82,02% голосов

22:23 13.09.2020
1423
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской РеспубликиВременно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Олег Николаев после обработки 1,11% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.
По данным комиссии, Александр Андреев (КПРФ) набирает 7,46% голосов, Константин Степанов (ЛДПР) - 4,06%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 2,60%, Сергей Матвеев ("Патриоты России") - 1,40%.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
5000114
Обсудить 1
Единый день голосования — 2020Олег Николаев (политик)Сергей МатвеевЛДПРКПРФПатриоты РоссииПолитика
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