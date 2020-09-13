https://ria.ru/20200913/chuvashiya-1577185573.html

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 82,02% голосов

Олег Николаев после обработки 1,11% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:23

2020-09-13T22:23

2020-09-13T22:23

единый день голосования — 2020

олег николаев (политик)

сергей матвеев

лдпр

кпрф

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096337_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_c2e33fff884c4d9ecd4a62e59fbc79a0.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a> после обработки 1,11% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным комиссии, Александр Андреев (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) набирает 7,46% голосов, Константин Степанов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) - 4,06%, Николай Степанов (Партия пенсионеров) - 2,60%, Сергей Матвеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>") - 1,40%.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николаев (политик), сергей матвеев, лдпр, кпрф, патриоты россии, политика