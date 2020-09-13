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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html
В Подольске аннулировали около ста бюллетеней из-за возможных нарушений
В подмосковном Подольске могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин,... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T12:55
2020-09-13T13:09
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
подольск
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.</strong> В подмосковном Подольске могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, отметив, что на общий ход выборов это не повлияет."К моему сожалению, как председателю избирательной комиссии Московской области, на одном из участков в Подольске вчера комиссия все же приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам, в связи с тем, что неоднократно были выявлены нарушения.... Сейчас там с чистого листа идёт голосование", - сказал Березкин журналистам.Он отметил, что это никак не повлияет на исход выборов, "а мы, разумеется, разберёмся в этой ситуации досконально".На вопрос корреспондента РИА Новости, сколько бюллетеней было аннулировано в ходе возможных нарушений в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, Березкин ответил: "Могут аннулировать порядка 100 бюллетеней".Березкин отметил, что к 12.00 на выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> проголосовали порядка 17,2%, или более 180 тысяч от общего числа избирателей.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></em>
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
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единый день голосования в россии, подольск, политика

В Подольске аннулировали около ста бюллетеней из-за возможных нарушений

12:55 13.09.2020 (обновлено: 13:09 13.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина голосует в единый день голосования
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В подмосковном Подольске могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, отметив, что на общий ход выборов это не повлияет.
"К моему сожалению, как председателю избирательной комиссии Московской области, на одном из участков в Подольске вчера комиссия все же приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам, в связи с тем, что неоднократно были выявлены нарушения.... Сейчас там с чистого листа идёт голосование", - сказал Березкин журналистам.
Он отметил, что это никак не повлияет на исход выборов, "а мы, разумеется, разберёмся в этой ситуации досконально".
На вопрос корреспондента РИА Новости, сколько бюллетеней было аннулировано в ходе возможных нарушений в Подольске, Березкин ответил: "Могут аннулировать порядка 100 бюллетеней".
Березкин отметил, что к 12.00 на выборах в Подмосковье проголосовали порядка 17,2%, или более 180 тысяч от общего числа избирателей.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
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030214
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииПодольскПолитика
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