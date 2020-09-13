https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html

В Подольске аннулировали около ста бюллетеней из-за возможных нарушений

В подмосковном Подольске могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T12:55

2020-09-13T12:55

2020-09-13T13:09

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

подольск

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.</strong> В подмосковном Подольске могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, отметив, что на общий ход выборов это не повлияет."К моему сожалению, как председателю избирательной комиссии Московской области, на одном из участков в Подольске вчера комиссия все же приняла решение о признании недействительными результаты досрочного голосования по сейф-пакетам, в связи с тем, что неоднократно были выявлены нарушения.... Сейчас там с чистого листа идёт голосование", - сказал Березкин журналистам.Он отметил, что это никак не повлияет на исход выборов, "а мы, разумеется, разберёмся в этой ситуации досконально".На вопрос корреспондента РИА Новости, сколько бюллетеней было аннулировано в ходе возможных нарушений в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, Березкин ответил: "Могут аннулировать порядка 100 бюллетеней".Березкин отметил, что к 12.00 на выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> проголосовали порядка 17,2%, или более 180 тысяч от общего числа избирателей.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></em>

https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html

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подольск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, подольск, политика