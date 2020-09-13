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Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Борис Джонсон в панике: перспектива того, что Соединенное Королевство превратится в "разъединенное королевство" становится вполне реальной, создается... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T08:00
2020-09-13T08:00
северная ирландия
борис джонсон
евросоюз
уэльс
великобритания
авторы
мнение - авторы
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<a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> в панике: перспектива того, что Соединенное Королевство превратится в "разъединенное королевство" становится вполне реальной, создается впечатление, что гиперактивный британский премьер не просто загнал себя в угол, но и создал ситуацию, в которой <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сможет буквально ломать <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> через колено. Для лондонской элиты, которая привыкла иметь решающий (или по крайней мере очень влиятельный) голос во многих вопросах европейской и глобальной политики, трудно себе представить более унизительную ситуацию, но есть основания полагать, что все только начинается.На уходящей неделе Борис Джонсон и его команда дипломатов и чиновников, которые ведут переговоры о "разводе и разделе имущества" с Евросоюзом, из которого Великобритания решила выйти еще в 2016 году, оказались в тупике: европейцы не хотели (и это было ожидаемо для всех, кроме самого Джонсона) идти ни на какие уступки, а срок "конечного выхода" из Евросоюза при этом неумолимо приближается. Переговоры перешли в фазу взаимных обвинений и даже (если верить британским источникам) угроз применения мер экономического воздействия для принуждения <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> к официальной капитуляции на условиях Евросоюза. Последние по большому счету, если сильно огрубить сложные аспекты взаимоотношений по линии Лондон — <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a>, сводятся к выполнению одного простого принципа: у Великобритании в отношении Евросоюза не будет никаких прав, но зато сохранятся почти все обязанности в плане соблюдения правил экономической политики, которые определит сам Евросоюз. Как <a href="https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-johnson/pm-johnson-accuses-eu-of-using-threats-unless-britain-agrees-to-its-terms-idUKKBN262304" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает </a>агентство Рейтер, ответные действия британских властей не соответствуют высоким стандартам международного права: "На этой неделе правительство Джонсона заявило, что планирует нарушить международное право и часть соглашения о выходе Великобритании (из ЕС. — Прим. ред.), подписанного в январе, заявив, что ему нужен новый закон для защиты свободной торговли между четырьмя странами, входящими в состав Соединенного Королевства. Этот шаг испортил отношения между Лондоном и Брюсселем и увеличил вероятность того, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС потерпят неудачу и что никакое соглашение не будет заключено до окончания переходного периода после Brexit в декабре".В субботу утром лично Борис Джонсон опубликовал <a href="https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/09/12/make-eu-take-theirthreats-table-pass-bill/" target="_blank" rel="nofollow noopener">статью </a>в The Telegraph, в которой он объяснил свои действия и пересказал те угрозы, которые ему якобы были высказаны в рамках переговоров с европейскими дипломатами, фактически обвиняя Евросоюз в попытке организовать нечто среднее между "разделом Великобритании", торговой блокадой и точечным "североирландским голодомором":"Сейчас мы слышим, что если мы не согласимся с условиями Евросоюза, то он будет использовать крайнюю интерпретацию протокола (договоренностей по. — Прим. ред.) <a href="http://ria.ru/location_Northern_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Северной Ирландии</a>, чтобы ввести полномасштабную торговую границу по Ирландскому морю. &lt;...&gt; Нам говорят, что Евросоюз не только введет тарифы на товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, но и может фактически остановить транспортировку продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию".Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что для защиты от этих действий Евросоюза самому Джонсону нужно протащить через парламент закон, нарушающий то самое соглашение, которое он подписал и которое, вообще-то, действительно дает Евросоюзу довольно широкие возможности в плане "отрезания" (как минимум в экономическом, а потом и в политическом плане) Северной Ирландии от остальной Великобритании. Лондонским мастерам дипломатической интриги, которыми руководил выпускник самого элитного британского университета и политик, которого сторонники сравнивали с современным Черчиллем (то есть Джонсон), европейские оппоненты поставили мат на дипломатической шахматной доске, и единственное, что может предложить британский лидер, — это перевернуть стол, нарушить правила и сделать вид, что все хорошо. Кстати, еще в 2019 году мы <a href="https://ria.ru/20191023/1560079621.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">писали </a>о том, что именно отрывом Северной Ирландии от Великобритании все и закончится и что Джонсон допустил серьезную ошибку в погоне за дедлайном по выходу из Евросоюза, который он сам публично установил с целью доказать <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что в Великобритании есть работающая демократия, а британский либерализм живет и побеждает, несмотря на скепсис российского президента: "Британский премьер уже, наверное, неоднократно пожалел о своей программной статье, в которой он объявил, что именно полноценный выход Великобритании из Евросоюза, причем строго 31 октября 2019 года (и ни днем позже), будет доказательством того, что Владимир Путин был неправ, когда заявил, что у западного либерализма истек срок годности. Очень сложно понять логику этого заявления, но последствия оказались самыми печальными. &lt;...&gt; Ради заключения сделки о выходе из Евросоюза до 31 октября Борис Джонсон "отрезал" Северную Ирландию от Великобритании. Несмотря на то что в документе о выходе (который на момент написания этого текста парламент отказывается принять) указано, что Северная Ирландия — это часть Великобритании, на практике в нем предусмотрено, что Северная Ирландия — это часть единого таможенного пространства Евросоюза, "жесткой границы" с <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландией</a> нет, а морская граница с Великобританией есть".Конечно, если билль о сохранении свободного передвижения товаров внутри Великобритании даже в условиях срыва переговоров по Брекзиту будет принят парламентом, вряд ли Евросоюз захочет реально вводить торговую блокаду, обеспечивая ее присутствием немецких, французских или итальянских военных кораблей в Ирландском море. Но Евросоюзу, для того чтобы навсегда (или очень надолго) "опустить" Великобританию в международной табели о рангах и показательно наказать Лондон за выход из Евросоюза, даже не потребуются столь грубые и прямолинейные действия.Будет достаточно поддержать "легитимное желание" народов Северной Ирландии и <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> по выходу из состава Великобритании, которая продемонстрировала полное презрение к международному праву, тем более что среди североирландцев и шотландцев довольно много желающих переехать в Евросоюз вместе со своей малой родиной, оставив Борису Джонсону и будущим лондонским премьерам возможность рулить только <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльсом</a>, причем насчет Уэльса тоже есть определенные сомнения. Но даже до этого момента, к которому брюссельские чиновники будут стремиться всеми силами, но без какой-либо спешки, у Евросоюза откроются огромные возможности в плане введения экономических и торговых санкций против самой Великобритании, что будет большой проблемой британского правительства, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного довольно бездарными действиями в ходе эпидемии коронавируса. Впрочем, вряд ли стоит сочувствовать британским проблемам. С учетом той роли, которую лондонские политики и конкретно Джонсон сыграли в антироссийской истерии последних лет, а также той давней традиции поддержки любых форм сепаратизма в России, которая вот уже много лет (если не веков) присутствует в британской элите, на методичность, с которой Брюссель будет распиливать по кусочкам "Соединенное Королевство", стоит смотреть разве что со сдержанным интересом. Смеяться и злорадствовать, наверное, не следует. Мы же все-таки джентльмены.
https://ria.ru/20200902/britaniya-1576593858.html
https://ria.ru/20200818/1575884838.html
https://ria.ru/20200724/1574814569.html
https://ria.ru/20200202/1564145910.html
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северная ирландия
уэльс
великобритания
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Иван Данилов
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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северная ирландия, борис джонсон, евросоюз, уэльс, великобритания, авторы, мнение - авторы

Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад

08:00 13.09.2020
19844
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Борис Джонсон в панике: перспектива того, что Соединенное Королевство превратится в "разъединенное королевство" становится вполне реальной, создается впечатление, что гиперактивный британский премьер не просто загнал себя в угол, но и создал ситуацию, в которой Евросоюз сможет буквально ломать Великобританию через колено. Для лондонской элиты, которая привыкла иметь решающий (или по крайней мере очень влиятельный) голос во многих вопросах европейской и глобальной политики, трудно себе представить более унизительную ситуацию, но есть основания полагать, что все только начинается.
На уходящей неделе Борис Джонсон и его команда дипломатов и чиновников, которые ведут переговоры о "разводе и разделе имущества" с Евросоюзом, из которого Великобритания решила выйти еще в 2016 году, оказались в тупике: европейцы не хотели (и это было ожидаемо для всех, кроме самого Джонсона) идти ни на какие уступки, а срок "конечного выхода" из Евросоюза при этом неумолимо приближается. Переговоры перешли в фазу взаимных обвинений и даже (если верить британским источникам) угроз применения мер экономического воздействия для принуждения Лондона к официальной капитуляции на условиях Евросоюза. Последние по большому счету, если сильно огрубить сложные аспекты взаимоотношений по линии Лондон — Брюссель, сводятся к выполнению одного простого принципа: у Великобритании в отношении Евросоюза не будет никаких прав, но зато сохранятся почти все обязанности в плане соблюдения правил экономической политики, которые определит сам Евросоюз.
Концерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00
Британия лишилась патриотического гимна
Как сообщает агентство Рейтер, ответные действия британских властей не соответствуют высоким стандартам международного права: "На этой неделе правительство Джонсона заявило, что планирует нарушить международное право и часть соглашения о выходе Великобритании (из ЕС. — Прим. ред.), подписанного в январе, заявив, что ему нужен новый закон для защиты свободной торговли между четырьмя странами, входящими в состав Соединенного Королевства. Этот шаг испортил отношения между Лондоном и Брюсселем и увеличил вероятность того, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС потерпят неудачу и что никакое соглашение не будет заключено до окончания переходного периода после Brexit в декабре".
В субботу утром лично Борис Джонсон опубликовал статью в The Telegraph, в которой он объяснил свои действия и пересказал те угрозы, которые ему якобы были высказаны в рамках переговоров с европейскими дипломатами, фактически обвиняя Евросоюз в попытке организовать нечто среднее между "разделом Великобритании", торговой блокадой и точечным "североирландским голодомором":
"Сейчас мы слышим, что если мы не согласимся с условиями Евросоюза, то он будет использовать крайнюю интерпретацию протокола (договоренностей по. — Прим. ред.) Северной Ирландии, чтобы ввести полномасштабную торговую границу по Ирландскому морю. <...> Нам говорят, что Евросоюз не только введет тарифы на товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, но и может фактически остановить транспортировку продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию".
Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что для защиты от этих действий Евросоюза самому Джонсону нужно протащить через парламент закон, нарушающий то самое соглашение, которое он подписал и которое, вообще-то, действительно дает Евросоюзу довольно широкие возможности в плане "отрезания" (как минимум в экономическом, а потом и в политическом плане) Северной Ирландии от остальной Великобритании. Лондонским мастерам дипломатической интриги, которыми руководил выпускник самого элитного британского университета и политик, которого сторонники сравнивали с современным Черчиллем (то есть Джонсон), европейские оппоненты поставили мат на дипломатической шахматной доске, и единственное, что может предложить британский лидер, — это перевернуть стол, нарушить правила и сделать вид, что все хорошо.
Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 08:00
Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон
Кстати, еще в 2019 году мы писали о том, что именно отрывом Северной Ирландии от Великобритании все и закончится и что Джонсон допустил серьезную ошибку в погоне за дедлайном по выходу из Евросоюза, который он сам публично установил с целью доказать Владимиру Путину, что в Великобритании есть работающая демократия, а британский либерализм живет и побеждает, несмотря на скепсис российского президента: "Британский премьер уже, наверное, неоднократно пожалел о своей программной статье, в которой он объявил, что именно полноценный выход Великобритании из Евросоюза, причем строго 31 октября 2019 года (и ни днем позже), будет доказательством того, что Владимир Путин был неправ, когда заявил, что у западного либерализма истек срок годности. Очень сложно понять логику этого заявления, но последствия оказались самыми печальными. <...> Ради заключения сделки о выходе из Евросоюза до 31 октября Борис Джонсон "отрезал" Северную Ирландию от Великобритании. Несмотря на то что в документе о выходе (который на момент написания этого текста парламент отказывается принять) указано, что Северная Ирландия — это часть Великобритании, на практике в нем предусмотрено, что Северная Ирландия — это часть единого таможенного пространства Евросоюза, "жесткой границы" с Ирландией нет, а морская граница с Великобританией есть".
Конечно, если билль о сохранении свободного передвижения товаров внутри Великобритании даже в условиях срыва переговоров по Брекзиту будет принят парламентом, вряд ли Евросоюз захочет реально вводить торговую блокаду, обеспечивая ее присутствием немецких, французских или итальянских военных кораблей в Ирландском море.
Акция протеста против прекращения членства Великобритании в ЕС у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 08:00
Великобритания против ЕС: борьба продолжается, исход неясен
Но Евросоюзу, для того чтобы навсегда (или очень надолго) "опустить" Великобританию в международной табели о рангах и показательно наказать Лондон за выход из Евросоюза, даже не потребуются столь грубые и прямолинейные действия.
Будет достаточно поддержать "легитимное желание" народов Северной Ирландии и Шотландии по выходу из состава Великобритании, которая продемонстрировала полное презрение к международному праву, тем более что среди североирландцев и шотландцев довольно много желающих переехать в Евросоюз вместе со своей малой родиной, оставив Борису Джонсону и будущим лондонским премьерам возможность рулить только Англией и Уэльсом, причем насчет Уэльса тоже есть определенные сомнения. Но даже до этого момента, к которому брюссельские чиновники будут стремиться всеми силами, но без какой-либо спешки, у Евросоюза откроются огромные возможности в плане введения экономических и торговых санкций против самой Великобритании, что будет большой проблемой британского правительства, особенно в условиях экономического кризиса, вызванного довольно бездарными действиями в ходе эпидемии коронавируса.
Впрочем, вряд ли стоит сочувствовать британским проблемам. С учетом той роли, которую лондонские политики и конкретно Джонсон сыграли в антироссийской истерии последних лет, а также той давней традиции поддержки любых форм сепаратизма в России, которая вот уже много лет (если не веков) присутствует в британской элите, на методичность, с которой Брюссель будет распиливать по кусочкам "Соединенное Королевство", стоит смотреть разве что со сдержанным интересом. Смеяться и злорадствовать, наверное, не следует. Мы же все-таки джентльмены.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля, 08:00
Британия вырвалась из ЕС. Ей этого не простят и будут мстить
370202415
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Северная ИрландияБорис ДжонсонЕвросоюзУэльсВеликобританияАвторыМнение - Авторы
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