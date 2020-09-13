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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1577162808.html
Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный, избранный губернатором Ненецкого автономного округа на сессии собрания депутатов НАО в воскресенье, принес присягу и вступил в должность главы... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T12:13
2020-09-13T12:28
единый день голосования — 2020
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
политика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Бездудный</a>, избранный губернатором Ненецкого автономного округа на сессии собрания депутатов НАО в воскресенье, принес присягу и вступил в должность главы региона.Бездудный произнес текст присяги, пообещав соблюдать законы и права людей, работать на благо округа. Трансляция церемонии велась в аккаунте губернатора в соцсети <a href="https://www.instagram.com/yuri_bezdudnyi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.До этого почти полгода Бездудный работал в округе в статусе врио после того, как прежний губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> был назначен врио главы <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>.В соответствии с федеральным и окружным законодательством, губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ. В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на 5 лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200702/1573814977.html
ненецкий автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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юрий бездудный, ненецкий автономный округ, политика

Бездудный вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа

12:13 13.09.2020 (обновлено: 12:28 13.09.2020)
2897
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Юрий Бездудный. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен - РИА Новости. Юрий Бездудный, избранный губернатором Ненецкого автономного округа на сессии собрания депутатов НАО в воскресенье, принес присягу и вступил в должность главы региона.
Бездудный произнес текст присяги, пообещав соблюдать законы и права людей, работать на благо округа. Трансляция церемонии велась в аккаунте губернатора в соцсети Instagram.

"Я осознаю, какую серьезную ответственность взял на себя за наш округ. Я вижу своей самой главной задачей развитие округа, повышение качества жизни его жителей и сохранение ненецкой культуры, языка и традиций", - сказал он, выступая перед присутствующими.

До этого почти полгода Бездудный работал в округе в статусе врио после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.
В соответствии с федеральным и окружным законодательством, губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ. В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на 5 лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
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Единый день голосования — 2020Юрий БездудныйНенецкий автономный округПолитика
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