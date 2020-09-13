https://ria.ru/20200913/bezdudnyy-1577159715.html
Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
Депутаты собрания Ненецкого округа на очередной сессии совета депутатов в воскресенье большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:29
2020-09-13T10:29
2020-09-13T11:09
александр цыбульский
архангельская область
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
политика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты собрания Ненецкого округа на очередной сессии совета депутатов в воскресенье большинством голосов избрали врио главы региона <a href="http://ria.ru/person_yuriy-bezdudnyy/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Бездудного</a> губернатором региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного совета депутатов."Юрий Бездудный избран губернатором округа", - сказали в пресс-службе. За его кандидатуру свои голоса отдали 14 депутатов из 16. Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> был назначен врио главы <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>.Как РИА Новости сообщили в совете депутатов, в полдень состоится вступление в должность избранного губернатора.В соответствии с федеральным и окружным законодательством, губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ. В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.
https://ria.ru/20200722/1574729445.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, архангельская область, юрий бездудный, ненецкий автономный округ, политика