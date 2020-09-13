https://ria.ru/20200913/avto-1577154706.html

Названы самые популярные подержанные автомобили

Ford Focus стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T05:15

2020-09-13T05:15

2020-09-13T05:41

focus

автостат

авто

ваз 2114

hyundai solaris

ford motor

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a> <a href="http://ria.ru/organization_Focus/" target="_blank" data-auto="true">Focus</a> стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, <a href="https://www.autostat.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> аналитическое агентство "<a href="http://ria.ru/organization_Avtostat/" target="_blank" data-auto="true">Автостат</a>".По данным исследования, проведенного специалистами агентства, за этот период россияне приобрели 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus. На втором месте в рейтинге расположилась отечественная LADA 2114, которую купили 76,7 тысячи человек, а на третьем месте – <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Solaris/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Solaris</a> (70,1 тысячи экземпляров). В исследовании отмечается, что за последние два месяца Hyundai Solaris потеснил российскую LADA 2114 на вторичном рынке, она заняла четвертую строчку за этот период. На третьем месте в рейтинге за июль и август расположился автомобиль KIA Rio.

https://ria.ru/20200828/lada-1576450839.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

focus, автостат, авто, ваз 2114, hyundai solaris, ford motor, экономика