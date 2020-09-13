Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/avto-1577154706.html
Названы самые популярные подержанные автомобили
Ford Focus стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T05:15
2020-09-13T05:41
focus
автостат
авто
ваз 2114
hyundai solaris
ford motor
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149205/84/1492058400_0:0:2786:1567_1400x0_80_0_0_13b620f6c6839adc1feb1e007efdff80.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a> <a href="http://ria.ru/organization_Focus/" target="_blank" data-auto="true">Focus</a> стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, <a href="https://www.autostat.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> аналитическое агентство "<a href="http://ria.ru/organization_Avtostat/" target="_blank" data-auto="true">Автостат</a>".По данным исследования, проведенного специалистами агентства, за этот период россияне приобрели 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus. На втором месте в рейтинге расположилась отечественная LADA 2114, которую купили 76,7 тысячи человек, а на третьем месте – <a href="http://ria.ru/product_Hyundai_Solaris/" target="_blank" data-auto="true">Hyundai Solaris</a> (70,1 тысячи экземпляров). В исследовании отмечается, что за последние два месяца Hyundai Solaris потеснил российскую LADA 2114 на вторичном рынке, она заняла четвертую строчку за этот период. На третьем месте в рейтинге за июль и август расположился автомобиль KIA Rio.
https://ria.ru/20200828/lada-1576450839.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149205/84/1492058400_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_53b095550ee77ad89e277b59fc4e2671.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
focus, автостат, авто, ваз 2114, hyundai solaris, ford motor, экономика

Названы самые популярные подержанные автомобили

05:15 13.09.2020 (обновлено: 05:41 13.09.2020)
7742
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудница автосалона
Сотрудница автосалона - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудница автосалона. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ford Focus стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
По данным исследования, проведенного специалистами агентства, за этот период россияне приобрели 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus. На втором месте в рейтинге расположилась отечественная LADA 2114, которую купили 76,7 тысячи человек, а на третьем месте – Hyundai Solaris (70,1 тысячи экземпляров).
В исследовании отмечается, что за последние два месяца Hyundai Solaris потеснил российскую LADA 2114 на вторичном рынке, она заняла четвертую строчку за этот период. На третьем месте в рейтинге за июль и август расположился автомобиль KIA Rio.
Автомобиль Lada 4x4 - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 18:48
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
135340326
Обсудить 0
FocusАвтостатАвтоВАЗ 2114Hyundai SolarisFord MotorЭкономика
Рекомендуем
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Готовка
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Назван способ избежать новых уловок мошенников
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Американская скорая помощь. Архивное фото
На свадьбе в США погиб пятилетний мальчик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния