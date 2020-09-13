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Названа безопасная порция арбуза
Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "Вечерним Волгоградом" рассказал, что здоровый человек может... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:43
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здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "<a href="http://vv-34.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерним Волгоградом</a>" рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день.По словам врача, арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками. Однако людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды.Также медик напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, эта ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. В результате человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни.
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РИА Новости
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Новости
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здоровье, общество

Названа безопасная порция арбуза

16:43 13.09.2020 (обновлено: 20:50 13.09.2020)
11838
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрожай арбузов и дынь
Урожай арбузов и дынь - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "Вечерним Волгоградом" рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день.
По словам врача, арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками. Однако людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды.
"Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки", — заявил Шульгин.
Также медик напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, эта ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. В результате человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни.
Дыня и арбуз - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:09
Диетолог рассказала, как правильно есть арбузы и дыни
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