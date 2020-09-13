https://ria.ru/20200913/arbuz-1577171915.html

Названа безопасная порция арбуза

Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "Вечерним Волгоградом" рассказал, что здоровый человек может... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T16:43

2020-09-13T16:43

2020-09-13T20:50

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "<a href="http://vv-34.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерним Волгоградом</a>" рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день.По словам врача, арбуз не принесет большого вреда человеку со здоровыми почками. Однако людям с почечной недостаточность стоит ограничить употребление этой ягоды.Также медик напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, что влечет за собой большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, эта ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить большее количество пищеварительного фермента. В результате человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/arbuz-1576441271.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество