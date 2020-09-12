https://ria.ru/20200912/yabloki-1577140764.html

Развеян популярный миф о правильном питании

Всем известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал Sohu. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:23

2020-09-12T16:23

2020-09-12T20:01

фрукты

здоровье

здоровье - общество

диета

яблоки

питание

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Всем известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал <a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu</a>.Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун подчеркнул, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила. Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям. По словам медика, богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. В яблоках уже содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.Отмечается, что самый питательный способ употребления яблок довольно неожиданный: нужно приготовить их на пару или сварить. Автор статьи считает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Также он предупредил, что при правильном питании нужно соблюдать ряд предосторожностей: не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день, не доводить себя до расстройств пищевого поведения, а также следить за балансом веществ в организме.Тем не менее врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны."Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням", — цитирует его портал. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200912/248080517.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200819/1575963441.html

Смеющийся Ярко Писанина о неправильном поедании яблок с бататами ну очень актуальна для России. У нас их так все и едят. 32

Ольга Занкова статья оплачена поляками?))) пропаганда яблок))) 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, здоровье, здоровье - общество, диета, яблоки, питание, в мире