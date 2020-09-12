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https://ria.ru/20200912/yabloki-1577140764.html
Развеян популярный миф о правильном питании
Всем известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал Sohu. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:23
2020-09-12T20:01
фрукты
здоровье
здоровье - общество
диета
яблоки
питание
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Всем известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал <a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sohu</a>.Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун подчеркнул, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила. Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям. По словам медика, богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. В яблоках уже содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.Отмечается, что самый питательный способ употребления яблок довольно неожиданный: нужно приготовить их на пару или сварить. Автор статьи считает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Также он предупредил, что при правильном питании нужно соблюдать ряд предосторожностей: не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день, не доводить себя до расстройств пищевого поведения, а также следить за балансом веществ в организме.Тем не менее врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны."Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням", — цитирует его портал. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200912/248080517.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200819/1575963441.html
Писанина о неправильном поедании яблок с бататами ну очень актуальна для России. У нас их так все и едят.
32
статья оплачена поляками?))) пропаганда яблок)))
15
5
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
фрукты, здоровье, здоровье - общество, диета, яблоки, питание, в мире

Развеян популярный миф о правильном питании

16:23 12.09.2020 (обновлено: 20:01 12.09.2020)
24664
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Всем известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал Sohu.
Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун подчеркнул, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила. Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям. По словам медика, богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме. В яблоках уже содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 06:02
Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок
Отмечается, что самый питательный способ употребления яблок довольно неожиданный: нужно приготовить их на пару или сварить. Автор статьи считает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Также он предупредил, что при правильном питании нужно соблюдать ряд предосторожностей: не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день, не доводить себя до расстройств пищевого поведения, а также следить за балансом веществ в организме.
Тем не менее врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны.
"Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням", — цитирует его портал.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок
© Фото : Pixabay / Tesa Robbins

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!

Шарлотка
1 из 11

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!

© Фото : Pixabay / Tesa Robbins
© Depositphotos / studioM

Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.

В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!

Яблочный пирог
2 из 11

Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.

В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!

© Depositphotos / studioM
© Фото : Pixabay / pixel1

Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.

Корноулский пирог со свининой и яблоками
3 из 11

Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.

© Фото : Pixabay / pixel1
© Фото : Pixabay / RitaE

В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.

Яблочный штрудель
4 из 11

В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
© Фото : Pixabay / RitaE

Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.

Запеченные яблоки
5 из 11

Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
© Fotolia / Sea Wave

Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.

Сушеные яблоки
6 из 11

Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.

© Fotolia / Sea Wave
© Depositphotos / HeikeRau

Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.

Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.

Яблочный суп с корицей
7 из 11

Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.

Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.

© Depositphotos / HeikeRau
© Depositphotos / Liv Friis-larsen

Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.

А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!

Салат с яблоками и курицей
8 из 11

Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.

А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!

© Depositphotos / Liv Friis-larsen
© Depositphotos / dolphy_tv

С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.

Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.

Жареная свинина со сливами и яблоками
9 из 11

С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.

Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.

© Depositphotos / dolphy_tv
© Фото : Pixabay / Der Küchenteufel

Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.

Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.

Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.

Яблочный хлеб
10 из 11

Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.

Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.

Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.

© Фото : Pixabay / Der Küchenteufel
© Фото : Pixabay / Steve Buissinne

А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.

Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!

Яблочный сок
11 из 11

А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.

Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!

© Фото : Pixabay / Steve Buissinne
1 из 11

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!

© Фото : Pixabay / Tesa Robbins
2 из 11

Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.

В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!

© Depositphotos / studioM
3 из 11

Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.

© Фото : Pixabay / pixel1
4 из 11

В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
5 из 11

Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
6 из 11

Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.

© Fotolia / Sea Wave
7 из 11

Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.

Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.

© Depositphotos / HeikeRau
8 из 11

Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.

А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!

© Depositphotos / Liv Friis-larsen
9 из 11

С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.

Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.

© Depositphotos / dolphy_tv
10 из 11

Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.

Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.

Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.

© Фото : Pixabay / Der Küchenteufel
11 из 11

А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.

Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!

© Фото : Pixabay / Steve Buissinne
88231021130
Обсудить 5
фруктыЗдоровьеЗдоровье - ОбществодиетаяблокиПитаниеВ мире
Популярные комментарии
Писанина о неправильном поедании яблок с бататами ну очень актуальна для России. У нас их так все и едят.
12 сентября, 17:41
Смеющийся ЯркоСмеющийся Ярко
14170001
статья оплачена поляками?))) пропаганда яблок)))
12 сентября, 16:27
О Ольга Занкова
361005
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