На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.
В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!
Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.
В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!
Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.
В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!
Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.
В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!
Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.
Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.
В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.
В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.
Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.
Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.
Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.
Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.
Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.
Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.
Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.
Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.
Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.
А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!
Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.
А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!
С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.
Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.
С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.
Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.
Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.
Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.
Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.
Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.
Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.
Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.
А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.
Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!
А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.
Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!