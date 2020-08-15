На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок

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Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!