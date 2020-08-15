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На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок
Вторая половина августа — время, когда поспевают яблоки. В разных странах хозяйки добавляют их в хлеб, суп, салат, пекут пироги, делают десерты и... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T08:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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ирландия, австрия, италия, что приготовить, фото, простые рецепты, рецепты, туризм, яблоки

На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок

08:00 15.08.2020
11180
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Вторая половина августа — время, когда поспевают яблоки. В разных странах хозяйки добавляют их в хлеб, суп, салат, пекут пироги, делают десерты и "альтернативные конфеты". Простые и быстрые рецепты вкусных блюд из этих плодов — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay / Tesa Robbins

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!

Шарлотка
1 из 11

Пироги с яблоками пекут во многих странах. Ирландский вариант российской шарлотки подают с заварным кремом или карамельным сиропом. А в Италии это блюдо называют Torta di mele и часто готовят на завтрак.

В смазанную маслом форму для выпечки выкладывают политые лимонным соком изюм и дольки яблок. Затем в емкость отправляют жидкое тесто. Для него яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, соль, молоко, разрыхлитель. Выпекают в духовке 45 минут. Перед подачей на стол посыпают сахарной пудрой. Buon appetito!

© Фото : Pixabay / Tesa Robbins
© Depositphotos / studioM

Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.

В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!

Яблочный пирог
2 из 11

Если использовать готовую основу, сэкономите еще больше времени.

В форме выкладываем тесто, начинка — дольки яблок и других сезонных фруктов с сахаром, ванилью, корицей. Сверху — решетка из полосок. Все, отправляйте в духовку!

© Depositphotos / studioM
© Фото : Pixabay / pixel1

Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.

Корноулский пирог со свининой и яблоками
3 из 11

Яблоки могут стать частью мясного пирога. Фарш обжариваем с луком, добавляем соль, перец, специи и мед. На противень раскатываем тесто, выкладываем фарш, ломтики яблок и второй слой теста. Края нужно защипнуть, сверху — смазать желтком. Выпекать до румяной корочки 40 минут. Подавать горячим.

© Фото : Pixabay / pixel1
© Фото : Pixabay / RitaE

В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.

Яблочный штрудель
4 из 11

В Австрии надо обязательно попробовать венский шницель, конфеты "Моцарт" и, конечно, яблочный штрудель. Но пирог можно приготовить и дома. Для этого понадобятся мука, теплая вода, яйцо и подсолнечное масло. На тонко раскатанное тесто кладем кусочки яблок, изюм, вымоченный в лимонном соке, корицу, сахар и немного сухарей. Формируем большой рулет — и в духовку на полчаса. Потом его можно посыпать сахарной пудрой, разрезать на порции и подавать с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
© Фото : Pixabay / RitaE

Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.

Запеченные яблоки
5 из 11

Запеченные яблоки — легкий десерт. Убираем сердцевину и кладем туда начинку: творог с изюмом, джем, мед с орехами и корицей. Некоторые добавляют морковь и шоколад. Подавать блюдо лучше теплым — тоже с шариком мороженого.

© Фото : Pixabay / RitaE
© Fotolia / Sea Wave

Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.

Сушеные яблоки
6 из 11

Яблоки легко заменяют конфеты — в сушеном виде. Плоды моют, извлекают сердцевину, режут на дольки толщиной в полсантиметра и сушат — либо на свежем воздухе, либо в духовке.

© Fotolia / Sea Wave
© Depositphotos / HeikeRau

Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.

Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.

Яблочный суп с корицей
7 из 11

Из яблок даже получается суп! Их нужно почистить, мелко порезать и отправить в кастрюлю с водой вместе с цедрой, хлебным мякишем и корицей. Через десять минут снять с огня и измельчить все в блендере. Добавить сок лимона, сахар.

Отдельно отвариваем рис, который раскладываем по тарелкам и заливаем яблочным пюре. Сверху можно украсить дольками свежих плодов.

© Depositphotos / HeikeRau
© Depositphotos / Liv Friis-larsen

Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.

А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!

Салат с яблоками и курицей
8 из 11

Яблоки используют и при приготовлении салатов, например овощного с куриной грудкой.

А еще можно мелко порезать отварное куриное мясо, полить майонезом, положить измельченные на терке яйцо и яблоко. Финальный штрих — сыр и грецкие орехи. Очень вкусно!

© Depositphotos / Liv Friis-larsen
© Depositphotos / dolphy_tv

С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.

Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.

Жареная свинина со сливами и яблоками
9 из 11

С грушами, сливами, айвой или сами по себе яблоки — хороший гарнир почти к любым мясным блюдам.

Например, обжарить дольки на сильном огне с чабрецом и гвоздикой, потом посыпать специями и подавать к столу.

© Depositphotos / dolphy_tv
© Фото : Pixabay / Der Küchenteufel

Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.

Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.

Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.

Яблочный хлеб
10 из 11

Яблочный хлеб — находка для поклонников ЗОЖ. Его делают из цельнозерновой муки, без масла, и при выпечке по дому распространяется приятный аромат корицы.

Рецепт несложен: яблоки нужно очистить от шкурки, мелко порезать, соединить с сахаром, корицей, лимонным соком. В другой миске — смешать цельнозерновую и овсяную муку, разрыхлитель, соль, растительное молоко, кленовый сироп и яблочный уксус.

Теперь объединяем содержимое обеих мисок и выпекаем в духовке 45 минут.

© Фото : Pixabay / Der Küchenteufel
© Фото : Pixabay / Steve Buissinne

А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.

Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!

Яблочный сок
11 из 11

А самый простой рецепт — у яблочного фреша, который считается отличной профилактикой авитаминоза, поскольку пополняет запасы железа в организме, укрепляет кости и хрящи за счет высокого содержания пектина, еще в нем много витаминов группы В и С.

Приготовить напиток можно за пять минут: плоды вымыть, порезать на кусочки и отправить в соковыжималку. Все, как и обещали, очень просто!

© Фото : Pixabay / Steve Buissinne
3811122
ТуризмИрландияАвстрияИталиячто приготовитьпростые рецептыРецептыТуризмяблоки
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