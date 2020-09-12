https://ria.ru/20200912/vybory-1577139456.html

Назван регион с самой высокой явкой на парламентских выборах

Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов РФ - в Белгородской области, где выбирают депутатов областной думы, она составляет 24,12%, самая низкая -... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:01

2020-09-12T16:01

2020-09-12T16:01

белгородская областная дума

воронежская областная дума

рязанская областная дума

калужская область

новосибирская область

челябинская область

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах в парламенты субъектов РФ - в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, где выбирают депутатов областной думы, она составляет 24,12%, самая низкая - на выборах депутатов заксобрания Новосибирской области, она составляет 7,08%, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, явка на выборах депутатов Белгородской областной думы составляет 24,12%, на выборах депутатов заксобрания ЯНАО - 21,75%, на выборах депутатов Воронежской областной думы - 14,40%.Явка на выборах депутатов заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> - 12,79%, депутатов Магаданской областной думы - 12,40%, депутатов Рязанской областной думы - 10,73%, депутатов заксобрания Челябинской области - 9,43%, депутатов Государственного совета Республики Коми - 8,87%.Самая низкая явка - на выборах депутатов Курганской областной думы (8,84%), депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Kostromskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областной думы</a> (8,42%) и депутатов заксобрания Новосибирской области (7,08%).В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

2

калужская область

новосибирская область

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская областная дума, воронежская областная дума, рязанская областная дума, калужская область, новосибирская область, челябинская область, политика