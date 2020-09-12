Эксперт считает, что россиянам понравились досрочные выборы
Досрочное голосование в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Эксперт подчеркнул, что в РФ многодневное голосование является нововведением этого года, которое было принято в качестве меры безопасности в связи с коронавирусом. При этом в международной практике многодневное голосование используется уже давно.
"Людям это (многодневное голосование) понравилось, что показывают социологические опросы. Люди оценивают это как меру безопасности, и нет никаких возражений. Поэтому многодневное голосование - это, конечно, очень интересный опыт, который еще предстоит проанализировать, но в целом можно говорить, что состоялось. Если говорить о том, как сейчас проходит голосование, то самое главное - это то, что голосование проходит достаточно спокойно", - сказал РИА Новости Потуремский.
Он отметил, что количество обращений в ЦИК на действия или бездействия избирательных комиссий, на нарушения на данный момент меньше, чем могло бы быть за аналогичный период прошлого года.
11 сентября, 09:40ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина