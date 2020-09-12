https://ria.ru/20200912/vybory-1577136851.html

Эксперт считает, что россиянам понравились досрочные выборы

Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:11

2020-09-12T15:11

2020-09-12T15:11

виктор потуремский

санкт-петербург

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга <a href="http://ria.ru/person_viktor-poturemskiy/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Потуремский</a>.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Эксперт подчеркнул, что в РФ многодневное голосование является нововведением этого года, которое было принято в качестве меры безопасности в связи с коронавирусом. При этом в международной практике многодневное голосование используется уже давно.Он отметил, что количество обращений в ЦИК на действия или бездействия избирательных комиссий, на нарушения на данный момент меньше, чем могло бы быть за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20200911/putin-1577073630.html

Eric Limoss Не смешите))) Эксперт считает... А людей -то хоть спросили? 12

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, санкт-петербург, в мире