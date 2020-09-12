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Эксперт считает, что россиянам понравились досрочные выборы
Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:11
2020-09-12T15:11
виктор потуремский
санкт-петербург
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга <a href="http://ria.ru/person_viktor-poturemskiy/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Потуремский</a>.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Эксперт подчеркнул, что в РФ многодневное голосование является нововведением этого года, которое было принято в качестве меры безопасности в связи с коронавирусом. При этом в международной практике многодневное голосование используется уже давно.Он отметил, что количество обращений в ЦИК на действия или бездействия избирательных комиссий, на нарушения на данный момент меньше, чем могло бы быть за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20200911/putin-1577073630.html
Не смешите))) Эксперт считает... А людей -то хоть спросили?
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санкт-петербург
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виктор потуремский, санкт-петербург, в мире

Эксперт считает, что россиянам понравились досрочные выборы

15:11 12.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в регионах России
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Досрочное голосование в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Досрочные выборы понравились россиянам, проходят в целом спокойно, можно сказать, что многодневное голосование состоялось, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Эксперт подчеркнул, что в РФ многодневное голосование является нововведением этого года, которое было принято в качестве меры безопасности в связи с коронавирусом. При этом в международной практике многодневное голосование используется уже давно.
"Людям это (многодневное голосование) понравилось, что показывают социологические опросы. Люди оценивают это как меру безопасности, и нет никаких возражений. Поэтому многодневное голосование - это, конечно, очень интересный опыт, который еще предстоит проанализировать, но в целом можно говорить, что состоялось. Если говорить о том, как сейчас проходит голосование, то самое главное - это то, что голосование проходит достаточно спокойно", - сказал РИА Новости Потуремский.
Он отметил, что количество обращений в ЦИК на действия или бездействия избирательных комиссий, на нарушения на данный момент меньше, чем могло бы быть за аналогичный период прошлого года.
Роман Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
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Обсудить 4
Виктор ПотуремскийСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
Не смешите))) Эксперт считает... А людей -то хоть спросили?
12 сентября, 15:19
ELEric Limoss
700104
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