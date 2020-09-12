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ЦИК сообщил о четырех серьезных нарушениях в ходе досрочного голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что зафиксировано только четыре серьезных нарушения в ходе досрочного голосования в России. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:56
2020-09-12T15:01
элла памфилова
нижегородская область
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Глава Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила, что зафиксировано только четыре серьезных нарушения в ходе досрочного голосования в России.По ее словам, одно из таких нарушений зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, где было проведено серьезное расследование, по итогам которого отстранены от занимаемой должности председатель и заместитель комиссии.Глава ЦИК выразила надежду, что впредь нарушений не будет совсем или будет ничтожное количество.Кроме того, зафиксированы две попытки повторно получить бюллетень на электронном дистанционном голосовании по дополнительным выборам депутатов Госдумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Дистанционное электронное голосование проводится на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области.Он добавил, что система дистанционного электронного голосования работает устойчиво, сбоев не зафиксировано.По данным ЦИК, желание проголосовать таким способом выразили свыше 31 тысячи избирателей, на 12 сентября явка на ДЭГ в Курской области превысила 79%, в Ярославской - 76%.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html
https://ria.ru/20200911/vybory-1577088705.html
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нижегородская область
санкт-петербург
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элла памфилова, нижегородская область, санкт-петербург, политика

ЦИК сообщил о четырех серьезных нарушениях в ходе досрочного голосования

14:56 12.09.2020 (обновлено: 15:01 12.09.2020)
1203
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Избирательный участок
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что зафиксировано только четыре серьезных нарушения в ходе досрочного голосования в России.
"С учетом масштаба кампании то, что проходит по стране, это, конечно, очень небольшое количество нарушений... Мы сегодня рассмотрели, послушали наших коллег, на сей момент у нас, если говорить о серьезных нарушениях, по которым пришлось принимать меры, - их четыре", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
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По ее словам, одно из таких нарушений зафиксировано в Нижегородской области, где было проведено серьезное расследование, по итогам которого отстранены от занимаемой должности председатель и заместитель комиссии.

"И также у нас в трех регионах - в Орловской, в Оренбургской и Ростовской - сами комиссии инициировали признание недействительными бюллетени в ряде случаев. Они тоже обнаружили возможные нарушения, и была быстрая, реактивная реакция", - добавила она.

Глава ЦИК выразила надежду, что впредь нарушений не будет совсем или будет ничтожное количество.
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"В любом случае меры мы будем принимать очень быстро, принципиально и оперативно", - подчеркнула она.
Кроме того, зафиксированы две попытки повторно получить бюллетень на электронном дистанционном голосовании по дополнительным выборам депутатов Госдумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Дистанционное электронное голосование проводится на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области.
"Сегодня была вторая попытка получить второй бюллетень на электронном дистанционном голосовании, она успешно ликвидирована. Была вчера в Ярославле, сегодня в Курске. Систему тестируют, ничего страшного, все хорошо", - сказал Булаев в информцентре ЦИК в субботу.
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Он добавил, что система дистанционного электронного голосования работает устойчиво, сбоев не зафиксировано.
По данным ЦИК, желание проголосовать таким способом выразили свыше 31 тысячи избирателей, на 12 сентября явка на ДЭГ в Курской области превысила 79%, в Ярославской - 76%.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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Элла ПамфиловаНижегородская областьСанкт-ПетербургПолитика
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