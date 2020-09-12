https://ria.ru/20200912/vybory-1577136422.html

ЦИК сообщил о четырех серьезных нарушениях в ходе досрочного голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что зафиксировано только четыре серьезных нарушения в ходе досрочного голосования в России. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:56

2020-09-12T14:56

2020-09-12T15:01

элла памфилова

нижегородская область

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Глава Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила, что зафиксировано только четыре серьезных нарушения в ходе досрочного голосования в России.По ее словам, одно из таких нарушений зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, где было проведено серьезное расследование, по итогам которого отстранены от занимаемой должности председатель и заместитель комиссии.Глава ЦИК выразила надежду, что впредь нарушений не будет совсем или будет ничтожное количество.Кроме того, зафиксированы две попытки повторно получить бюллетень на электронном дистанционном голосовании по дополнительным выборам депутатов Госдумы, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Дистанционное электронное голосование проводится на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской области.Он добавил, что система дистанционного электронного голосования работает устойчиво, сбоев не зафиксировано.По данным ЦИК, желание проголосовать таким способом выразили свыше 31 тысячи избирателей, на 12 сентября явка на ДЭГ в Курской области превысила 79%, в Ярославской - 76%.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходит в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577088705.html

https://ria.ru/20200910/vybory-1577042551.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, нижегородская область, санкт-петербург, политика