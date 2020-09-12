https://ria.ru/20200912/vybory-1577130658.html

Наблюдатели не отметили существенных нарушений на досрочных выборах

Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:56

2020-09-12T11:56

2020-09-12T11:56

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Булгакова сообщила, что на сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них - 515 информационных, иные инциденты - 3, о проблемах - 5, о решениях проблемы - 10 и о фейках - 26 сообщений.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, политика