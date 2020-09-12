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Наблюдатели не отметили существенных нарушений на досрочных выборах
Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:56
2020-09-12T11:56
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Булгакова сообщила, что на сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них - 515 информационных, иные инциденты - 3, о проблемах - 5, о решениях проблемы - 10 и о фейках - 26 сообщений.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html
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санкт-петербург, политика

Наблюдатели не отметили существенных нарушений на досрочных выборах

11:56 12.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМужчина досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
Мужчина досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Мужчина досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
"Те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности. Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было", - сказала Булгакова.
Булгакова сообщила, что на сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них - 515 информационных, иные инциденты - 3, о проблемах - 5, о решениях проблемы - 10 и о фейках - 26 сообщений.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 15:13
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