Наблюдатели не отметили существенных нарушений на досрочных выборах
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМужчина досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
Мужчина досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
"Те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности. Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было", - сказала Булгакова.
Булгакова сообщила, что на сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них - 515 информационных, иные инциденты - 3, о проблемах - 5, о решениях проблемы - 10 и о фейках - 26 сообщений.