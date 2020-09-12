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https://ria.ru/20200912/voda-1577130738.html
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), прекращенное в четверг, заявил... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:58
2020-09-12T11:58
ситуация в днр и лнр
лугансквода
луганская народная республика
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> возобновил подачу воды в самопровозглашенную <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганскую народную республику</a> с Западной фильтровальной станции (ЗФС), прекращенное в четверг, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Ранее в МЧС ЛНР заявили, что Киев в четверг <a href="https://ria.ru/20200911/voda-1577070945.html" target="_blank">прекратил подачу</a> воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Благодаря умелым действиям руководства республики и государственного унитарного предприятия ЛНР "<a href="http://ria.ru/organization_Luganskvoda/" target="_blank" data-auto="true">Лугансквода</a>" удалось добиться от украинской стороны возобновления электроснабжения насосных станций на Западной фильтровальной станции, что позволило восстановить непрерывное водоснабжение жителей республики", - сообщил представитель оборонного ведомства республики.
https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html
луганская народная республика
киев
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ситуация в днр и лнр, лугансквода, луганская народная республика, киев, в мире

Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

11:58 12.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖители Луганска набирают в канистры питьевую воду
Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Жители Луганска набирают в канистры питьевую воду. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Киев возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), прекращенное в четверг, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в МЧС ЛНР заявили, что Киев в четверг прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:53
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"Благодаря умелым действиям руководства республики и государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода" удалось добиться от украинской стороны возобновления электроснабжения насосных станций на Западной фильтровальной станции, что позволило восстановить непрерывное водоснабжение жителей республики", - сообщил представитель оборонного ведомства республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганскводаЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
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