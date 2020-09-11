https://ria.ru/20200911/voda-1577070945.html

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:23

2020-09-11T08:23

2020-09-11T08:23

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил подачу воды в самопровозглашенную <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганскую народную республику</a> с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ЛНР.Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.По данным МЧС, в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск."Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%", - уточнил представитель МЧС.

https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html

https://ria.ru/20200826/krym-1576319811.html

луганская народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире