Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/voda-1577070945.html
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:23
2020-09-11T08:23
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102621/57/1026215720_0:124:3208:1929_1400x0_80_0_0_effd8a9b1b19d6827e4bc6d07689c22b.jpg
<strong>ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> прекратил подачу воды в самопровозглашенную <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганскую народную республику</a> с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ЛНР.Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.По данным МЧС, в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск."Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%", - уточнил представитель МЧС.
https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576319811.html
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102621/57/1026215720_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_f52e994fe2d12e189662c138595c2e15.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

08:23 11.09.2020
0
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛНР
ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ЛНР.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:22
В Крыму призвали не питать иллюзий о возобновлении подачи воды с Украины
"Согласно уведомления КП "Попаснянский районный водоканал" (под контролем Киева - ред.), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС -3 - с 10.00 (совпадает с мск.) 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины", - сообщил представитель ведомства.
По данным МЧС, в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.
"Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%", - уточнил представитель МЧС.
Крым - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 11:05
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала