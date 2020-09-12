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NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. Таким мнением поделился эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T05:07
2020-09-12T05:09
россия
си цзиньпин
нато
москва
китай
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Укрепление отношений между Россией и <u><a href="http://ria.ru/location_China/">Китаем</a></u> представляет огромную угрозу для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Таким мнением поделился эксперт журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> Дуг Бэндоу.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться. В августе китайский лидер <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".Автор публикации указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.Бэндоу выразил мнение, что американскому руководству следует сесть с российскими политиками за стол переговоров и поискать компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Однако, считает эксперт, цель <u><a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a></u> должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая."Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона", — резюмировал Бэндоу.В заключении публикации эксперт сделал вывод, что США и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> следует стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией, поскольку такой подход принесет гораздо больше пользы с точки зрения укрепления безопасности Соединенных Штатов, нежели очередная холодная война.<strong><em>Полный текст статьи читайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200911/248106301.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200805/1575363722.html
https://ria.ru/20200817/1575797740.html
Нужно совместно с Китаем уничтожить этот рассадник зла.
56
"Вторая сильнейшая в мире армия" - это о ком ? Если о нас, то с кем сравнивается ? Если с США, то американцы сильно льстят себе
55
17
россия
москва
китай
вашингтон (город)
сша
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россия, си цзиньпин, нато, москва, китай, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая

05:07 12.09.2020 (обновлено: 05:09 12.09.2020)
14257
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский и китайские флаги
Российский и китайские флаги - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Российский и китайские флаги. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. Таким мнением поделился эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу.
По его словам, Пекин и Москва перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться. В августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".

"Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду", — подчеркнул Бэндоу.

Автор публикации указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.

"Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии", — омтетил он.

Бэндоу выразил мнение, что американскому руководству следует сесть с российскими политиками за стол переговоров и поискать компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения НАТО. Однако, считает эксперт, цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая.
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"Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона", — резюмировал Бэндоу.
В заключении публикации эксперт сделал вывод, что США и Европе следует стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией, поскольку такой подход принесет гораздо больше пользы с точки зрения укрепления безопасности Соединенных Штатов, нежели очередная холодная война.
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РоссияСи ЦзиньпинНАТОМоскваКитайВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Нужно совместно с Китаем уничтожить этот рассадник зла.
12 сентября, 05:10
ЛКЛысый Кучерявый
5300102
"Вторая сильнейшая в мире армия" - это о ком ? Если о нас, то с кем сравнивается ? Если с США, то американцы сильно льстят себе
12 сентября, 05:55
リンクス 木材リンクス 木材
5210101
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