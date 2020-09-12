https://ria.ru/20200912/ugroza-1577124440.html

NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая

Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. Таким мнением поделился эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T05:07

2020-09-12T05:07

2020-09-12T05:09

россия

си цзиньпин

нато

москва

китай

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Укрепление отношений между Россией и <u><a href="http://ria.ru/location_China/">Китаем</a></u> представляет огромную угрозу для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Таким мнением поделился эксперт журнала <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> Дуг Бэндоу.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> перевели свои отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. При этом правительства двух стран продолжают сближаться. В августе китайский лидер <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".Автор публикации указал на все более тесные связи государств в военной сфере. Вместе Россия и Китай представляют значительный противовес амбициям Соединенных Штатов.Бэндоу выразил мнение, что американскому руководству следует сесть с российскими политиками за стол переговоров и поискать компромиссы, которые устроят обе стороны. К примеру, США могут объявить об окончании эпохи расширения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Однако, считает эксперт, цель <u><a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a></u> должна заключаться не в том, чтобы сделать Россию союзницей Соединенных Штатов, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Китая."Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона", — резюмировал Бэндоу.В заключении публикации эксперт сделал вывод, что США и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> следует стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией, поскольку такой подход принесет гораздо больше пользы с точки зрения укрепления безопасности Соединенных Штатов, нежели очередная холодная война.<strong><em>Полный текст статьи читайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200911/248106301.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200805/1575363722.html

https://ria.ru/20200817/1575797740.html

Лысый Кучерявый Нужно совместно с Китаем уничтожить этот рассадник зла. 56

リンクス 木材 "Вторая сильнейшая в мире армия" - это о ком ? Если о нас, то с кем сравнивается ? Если с США, то американцы сильно льстят себе 55

17

россия

москва

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, нато, москва, китай, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире