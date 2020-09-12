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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200912/tramp-1577147621.html
Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети
Twitter повторно отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и потом... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:41
2020-09-12T19:41
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
сша
северная каролина
twitter
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> повторно отметил предупреждениями сообщение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с призывом к избирателям штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a> голосовать по почте и потом идти на избирательные участки.Ранее Трамп обратился к избирателям Северной Каролины с призывом заранее проголосовать по почте а затем, когда откроются участки, пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.Как и в прошлый раз, предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов, однако доступ к нему сохранен в связи с тем, что это может представлять общественный интерес. Правда, операции с твитом ограничены: его нельзя лайкнуть, просто ретвитнуть или ответить на него. При этом сообщение Трампа можно ретвитнуть с собственным комментарием.В специальном аккаунте Twitter Safety также отмечается, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено.Пресс-секретарь американского президента <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a> ранее заявила, что глава государства не предлагал нарушать закон, а руководитель избиркома штата Карен Бринсон опубликовала заявление, где напомнила, что голосовать дважды незаконно.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200806/1575427532.html
https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
1
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, северная каролина, twitter, в мире

Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети

19:41 12.09.2020
706
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Twitter повторно отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и потом идти на избирательные участки.
Ранее Трамп обратился к избирателям Северной Каролины с призывом заранее проголосовать по почте а затем, когда откроются участки, пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 05:03Распространение нового коронавируса
Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
Как и в прошлый раз, предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов, однако доступ к нему сохранен в связи с тем, что это может представлять общественный интерес. Правда, операции с твитом ограничены: его нельзя лайкнуть, просто ретвитнуть или ответить на него. При этом сообщение Трампа можно ретвитнуть с собственным комментарием.
В специальном аккаунте Twitter Safety также отмечается, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено.
Пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани ранее заявила, что глава государства не предлагал нарушать закон, а руководитель избиркома штата Карен Бринсон опубликовала заявление, где напомнила, что голосовать дважды незаконно.
Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.
Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки
6120003
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампСШАСеверная КаролинаTwitterВ мире
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