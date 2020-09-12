https://ria.ru/20200912/tramp-1577147621.html

Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети

Twitter повторно отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и потом... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T19:41

2020-09-12T19:41

2020-09-12T19:41

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

сша

северная каролина

twitter

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> повторно отметил предупреждениями сообщение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с призывом к избирателям штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северная Каролина</a> голосовать по почте и потом идти на избирательные участки.Ранее Трамп обратился к избирателям Северной Каролины с призывом заранее проголосовать по почте а затем, когда откроются участки, пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.Как и в прошлый раз, предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов, однако доступ к нему сохранен в связи с тем, что это может представлять общественный интерес. Правда, операции с твитом ограничены: его нельзя лайкнуть, просто ретвитнуть или ответить на него. При этом сообщение Трампа можно ретвитнуть с собственным комментарием.В специальном аккаунте Twitter Safety также отмечается, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено.Пресс-секретарь американского президента <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a> ранее заявила, что глава государства не предлагал нарушать закон, а руководитель избиркома штата Карен Бринсон опубликовала заявление, где напомнила, что голосовать дважды незаконно.Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируется разрешить в большинстве штатов. Оппозиционные Трампу демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют Трампа в попытках сорвать этот формат голосования.Выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200806/1575427532.html

https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, северная каролина, twitter, в мире