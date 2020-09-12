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https://ria.ru/20200912/sudya-1577123872.html
ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:08
2020-09-12T02:08
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
волгоград
дзержинский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинского</a> районного суда <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> Юлии Добрыниной, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Vysshaja_kvalifikacionnaja_kolle" target="_blank">ВККС</a>."Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщали о задержании федерального судьи по делу о взятке в 20 миллионов рублей, писали и о 25 миллионах. По данным источника портала <a href="https://v1.ru/" target="_blank">V1.ru</a>, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.Как полагает следствие, сообщает издание, она запросила такую сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова. Сначала его супруга отдала судье 15 миллионов рублей, но затем та якобы потребовала еще 5 миллионов, пишут СМИ. Утверждалось, что жена Зубкова обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег и Добрынину взяли с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Ранее адвокат Добрыниной в разговоре с РИА Новости опровергла факт задержания судьи.
https://ria.ru/20200903/vzyatka-1576665322.html
москва
волгоград
дзержинский
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, волгоград, дзержинский, происшествия

ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной

02:08 12.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о задержании федерального судьи по делу о взятке в 20 миллионов рублей, писали и о 25 миллионах. По данным источника портала V1.ru, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
Как полагает следствие, сообщает издание, она запросила такую сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова. Сначала его супруга отдала судье 15 миллионов рублей, но затем та якобы потребовала еще 5 миллионов, пишут СМИ. Утверждалось, что жена Зубкова обратилась в ФСБ, под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег и Добрынину взяли с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Ранее адвокат Добрыниной в разговоре с РИА Новости опровергла факт задержания судьи.
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваВолгоградДзержинскийПроисшествия
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