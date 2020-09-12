https://ria.ru/20200912/sudya-1577123872.html

ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T02:08

2020-09-12T02:08

2020-09-12T02:08

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

волгоград

дзержинский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинского</a> районного суда <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> Юлии Добрыниной, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Vysshaja_kvalifikacionnaja_kolle" target="_blank">ВККС</a>."Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщали о задержании федерального судьи по делу о взятке в 20 миллионов рублей, писали и о 25 миллионах. По данным источника портала <a href="https://v1.ru/" target="_blank">V1.ru</a>, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.Как полагает следствие, сообщает издание, она запросила такую сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова. Сначала его супруга отдала судье 15 миллионов рублей, но затем та якобы потребовала еще 5 миллионов, пишут СМИ. Утверждалось, что жена Зубкова обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег и Добрынину взяли с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Ранее адвокат Добрыниной в разговоре с РИА Новости опровергла факт задержания судьи.

https://ria.ru/20200903/vzyatka-1576665322.html

москва

волгоград

дзержинский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, волгоград, дзержинский, происшествия