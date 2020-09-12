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https://ria.ru/20200912/potok-1577148300.html
Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу "Северный поток ‒ 2"
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2" после госпитализации Алексея... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:04
2020-09-12T20:04
россия
северный поток — 2
fitch ratings
алексей навальный
германия
дания
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" после госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила телерадиокорпорация <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR</a>.Фредриксен отметила, что изначально выступала против проекта.Датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода в июле прошлого года. На сегодняшний день построена большая часть. "Мало что зависит" Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>, комментируя телеканалу RT это заявление, предположил, что слова Фредриксен вряд ли будут иметь последствия.Парламентарий напомнил, что в реализации проекта заинтересованы немцы."А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия", — заключил он. Мнение экспертов Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин объяснил РИА Новости, что юридически <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "Северный поток 2", но решение об этом она должна будет принимать с вовлечением всех участников проекта.Но даже в случае отмены Данией разрешения на строительство, убытки, связанные с таким действием, будут возлагаться на нее, обратил внимание <a href="http://ria.ru/person_VladislavKapustin/" target="_blank" data-auto="true">Капустин</a>.Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, заявил, в свою очередь, в комментарии РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> Дмитрий Маринченко.Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, а она еще не сформулирована.Северный поток-2 "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые другие европейские страны.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
Европа без российского газа прожить сможет а Россия без поставок вряд-ли. Свято место пустым не бывает. Покупатель всегда прав. И видемо в 2021 году поток не запустят. Поживем посмотрим.
30
Печально Европа начинает понимать что российский газ не дешевле чем у других конкурентов Газпрома. Рынок сбыта в России сокращается связи падением покупательной способности россиян их закредитовоностью. А тогда смысл содержать или поддерживать экономику России если политики орут что Европа враг и ее нужно разбомбить.
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россия
германия
дания
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россия, северный поток — 2, fitch ratings, алексей навальный, германия, дания

Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу "Северный поток ‒ 2"

20:04 12.09.2020
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2" после госпитализации Алексея Навального, сообщила телерадиокорпорация DR.
Фредриксен отметила, что изначально выступала против проекта.

"Я думаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа", — заявила она.

Датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода в июле прошлого года. На сегодняшний день построена большая часть.

"Мало что зависит"

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя телеканалу RT это заявление, предположил, что слова Фредриксен вряд ли будут иметь последствия.

"Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против "Северного потока — 2".<…>. Я думаю, что от ее выступления мало что зависит", — отметил он.

Парламентарий напомнил, что в реализации проекта заинтересованы немцы.
"А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия", — заключил он.
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Мнение экспертов

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин объяснил РИА Новости, что юридически Дания может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "Северный поток 2", но решение об этом она должна будет принимать с вовлечением всех участников проекта.

"Но мне кажется, все эти разговоры - результат того, чтобы на Россию надавить по ситуации с Алексеем Навальным. Проект почти завершен, что там можно обсуждать? Думаю, это такой информационный вброс для того, чтобы повлиять на Россию", - заявил эксперт.

Но даже в случае отмены Данией разрешения на строительство, убытки, связанные с таким действием, будут возлагаться на нее, обратил внимание Капустин.

"В таком случае вопрос перейдет в плоскость возмещения того ущерба, который будет нанесен российской стороне в результате такого действия. Причем России можно будет требовать не только возмещения убытков, но и возмещения упущенной выгоды. Россия сможет обратиться в международные судебные инстанции для того, чтобы причиненный ущерб возместить", - пояснил он.

Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, заявил, в свою очередь, в комментарии РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция Германии, а она еще не сформулирована.
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Северный поток-2

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
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Обсудить 15
РоссияСеверный поток — 2Fitch RatingsАлексей НавальныйГерманияДания
Популярные комментарии
Европа без российского газа прожить сможет а Россия без поставок вряд-ли. Свято место пустым не бывает. Покупатель всегда прав. И видемо в 2021 году поток не запустят. Поживем посмотрим.
12 сентября, 21:12
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
3001224
Печально Европа начинает понимать что российский газ не дешевле чем у других конкурентов Газпрома. Рынок сбыта в России сокращается связи падением покупательной способности россиян их закредитовоностью. А тогда смысл содержать или поддерживать экономику России если политики орут что Европа враг и ее нужно разбомбить.
12 сентября, 20:58
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
1000224
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