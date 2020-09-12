https://ria.ru/20200912/potok-1577148300.html

Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу "Северный поток ‒ 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2" после госпитализации Алексея... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:04

2020-09-12T20:04

2020-09-12T20:04

россия

северный поток — 2

fitch ratings

алексей навальный

германия

дания

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новое обсуждение по поводу строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" после госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила телерадиокорпорация <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR</a>.Фредриксен отметила, что изначально выступала против проекта.Датское энергетическое агентство разрешило прокладку трубопровода в июле прошлого года. На сегодняшний день построена большая часть. "Мало что зависит" Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>, комментируя телеканалу RT это заявление, предположил, что слова Фредриксен вряд ли будут иметь последствия.Парламентарий напомнил, что в реализации проекта заинтересованы немцы."А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия", — заключил он. Мнение экспертов Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин объяснил РИА Новости, что юридически <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "Северный поток 2", но решение об этом она должна будет принимать с вовлечением всех участников проекта.Но даже в случае отмены Данией разрешения на строительство, убытки, связанные с таким действием, будут возлагаться на нее, обратил внимание <a href="http://ria.ru/person_VladislavKapustin/" target="_blank" data-auto="true">Капустин</a>.Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, заявил, в свою очередь, в комментарии РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> Дмитрий Маринченко.Маринченко отметил, что ключевой в данном вопросе будет позиция <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, а она еще не сформулирована.Северный поток-2 "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые другие европейские страны.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

Aleksandr.thebest Aleksandr Европа без российского газа прожить сможет а Россия без поставок вряд-ли. Свято место пустым не бывает. Покупатель всегда прав. И видемо в 2021 году поток не запустят. Поживем посмотрим. 30

Aleksandr.thebest Aleksandr Печально Европа начинает понимать что российский газ не дешевле чем у других конкурентов Газпрома. Рынок сбыта в России сокращается связи падением покупательной способности россиян их закредитовоностью. А тогда смысл содержать или поддерживать экономику России если политики орут что Европа враг и ее нужно разбомбить. 27

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россия

германия

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, fitch ratings, алексей навальный, германия, дания