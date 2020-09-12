Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным
15:11 12.09.2020 (обновлено: 15:12 12.09.2020)
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© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Алексеем Навальным, если партнеры пойдут на такие меры. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял", — напомнил он.
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Глава российской дипломатии подчеркнул, что в Москве оценят действия западных государств, после чего отреагируют. По его словам, подобные решения нельзя оставлять без ответа.
Госпитализация Навального
Состояние Алексея Навального ухудшилось 20 августа на борту самолета, летевшего рейсом из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, после чего блогера доставили в больницу и поместили в реанимацию. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — выяснить не удалось. Медики подчеркивают, что рассматривали версию отравления, но никакого подтверждения этой гипотезы в анализах пациента найти не удалось.
После этого Навального вывезли в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных специалистов сообщило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.
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При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.
Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
Германия обратилась в ОЗХО с просьбой расследовать инцидент с Навальным. Российский представитель при организации Александр Шульгин выразил надежду, что теперь Германия представит данные, на основе которых были сделаны выводы об отравлении блогера. При этом он подчеркнул, что нежелание Берлина делиться этой информацией, прикрываясь государственной тайной, противоречит положениям Конвенции о запрещении химического оружия.
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