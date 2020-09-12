https://ria.ru/20200912/myasnikov-1577135818.html

Мясников объяснил призыв радоваться росту числа случаев коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале прокомментировал свои слова о том, что "нужно радоваться росту числа заболевших коронавирусом". По... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:50

2020-09-12T14:50

2020-09-12T16:58

россия

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бразилия

индия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в <a href="https://t.me/drmyasnikov/550" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Telegram</a>-канале прокомментировал свои <a href="https://ria.ru/20200911/myasnikov-1577100259.html" target="_blank">слова</a> о том, что "нужно радоваться росту числа заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>". По словам телеведущего, даже его "резанули подобные заголовки", так как дальше них люди не могут прочитать.Он еще раз подчеркнул, что распространение коронавируса в бессимптомной или легкой форме — естественный путь создания коллективного иммунитета, позволяющий низвести COVID-19 на уровень простого острого респираторного заболевания. По его словам, главное, чтобы люди болели не в тяжелой форме и не умирали.Мясников рассказал, что <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирус</a>, распространяясь, будет давать людям стадный иммунитет, а сам станет постепенно выдыхаться, теряя вирулентность: когда "питательная среда" для коронавируса сожмется до 40-50 процентов населения планеты, он заглохнет сам."Так, двигаясь с двух концов (естественное распространение вируса и вакцинация), и достигнем цели. Но не так быстро, как многие думают", — подытожил Мясников.При этом, по его словам, одной вакцинацией очень трудно достичь коллективного иммунитета, поскольку разработать вакцину — самое простое, но произвести, доставить и убедить миллиарды людей "вакцинироваться всей планетой" значительно труднее.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, в мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России число случаев заражения превысило 1,057 миллиона, 18,4 тысячи человек скончались, 873 тысячи вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577000287.html

soulseeker Г-н Мясников, на 12.09.2020 ни один ученый в мире не готов кровью подписатся что упомянутый Вами иммунитет действительно способен сформироватся и исключить повторное заражение. Во вторых, Вы ког остадом то называете, может у вас и стадный иммунитет, а у людей он коллективный. Кроме того, если Вы не вирусолог или хотя бы инфекционист, то не следует рассуждать на тему вирусов и инфекций, это дилетнаство какое то. 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, индия, сша, общество