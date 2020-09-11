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https://ria.ru/20200911/myasnikov-1577100259.html
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:47
2020-09-11T19:40
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a> растут. Об этом он рассказал изданию "<a href="https://pdmnews.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Подъем</a>".По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов. И эта цифра не слишком значима. Главное — знать, сколько тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации и сколько — умерло. Именно эти данные, как пояснил врач, говорят о степени опасности коронавируса."Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", — заявил Мясников, отметив, что это не остановить.Он предположил, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года, но при этом <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> не исчезнет и будет возвращаться в легкой форме.Телеведущий отдельно отметил, что сейчас не увеличилось количество смертей или тяжелых пациентов.Всего в мире, по последним данным, выявлено 27,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 900 тысяч человек. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Индии и Бразилии.В России число случаев COVID-19 превысило 1,051 миллиона, 18,3 тысячи человек скончались, 868 тысяч вылечились. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html
https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577097115.html
Вся эта мышиная возня с масками, карантинами, самоизоляцией и прочей фигней выгодна производителям всякой околомедицинской продукции. Хватит морочить нам голову! Долой маски и всякие сказки!
265
не все заболевшие могут выздороветь, при нашей-то медицине. Он об этом не думает. Вера не позволяет или совесть.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

15:47 11.09.2020 (обновлено: 19:40 11.09.2020)
269800
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем".
По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов. И эта цифра не слишком значима. Главное — знать, сколько тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации и сколько — умерло. Именно эти данные, как пояснил врач, говорят о степени опасности коронавируса.
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"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", — заявил Мясников, отметив, что это не остановить.
Он предположил, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года, но при этом коронавирус не исчезнет и будет возвращаться в легкой форме.
Телеведущий отдельно отметил, что сейчас не увеличилось количество смертей или тяжелых пациентов.
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Всего в мире, по последним данным, выявлено 27,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 900 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
В России число случаев COVID-19 превысило 1,051 миллиона, 18,3 тысячи человек скончались, 868 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Вся эта мышиная возня с масками, карантинами, самоизоляцией и прочей фигней выгодна производителям всякой околомедицинской продукции. Хватит морочить нам голову! Долой маски и всякие сказки!
11 сентября, 16:44
Юрий ФЮрий Ф
162425686
не все заболевшие могут выздороветь, при нашей-то медицине. Он об этом не думает. Вера не позволяет или совесть.
11 сентября, 15:56
max parusmax parus
59111334
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