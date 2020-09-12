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Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина, назвав его циничной провокацией. Об этом он заявил РИА... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:48
2020-09-12T16:45
россия
памятники
коммунисты россии
союз московских архитекторов
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> резко раскритиковал конкурс на повторное использование Мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>, назвав его циничной провокацией. Об этом он заявил РИА Новости.По его словам, когда речь идет об архитектурном облике, то это либо невежество, либо глупость. "Ни один объект, тем более такой значимый, как Красная площадь, Мавзолей, Кремль, не могут рассматриваться в отрыве от ситуации. Ленин — основатель <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, нет никакой другой подписи, которая бы подтверждала легитимность нынешней России", — подчеркнул Зюганов.По его мнению, самой великой наша страна была в ленинскую эпоху, именно ленинско-сталинская модернизация позволила провести преобразования, которые превратили полуграмотную Россию в сильное государство. Он добавил, что рядом с Мавзолеем похоронены "почти 400 сынов нашей великой советской эпохи". "Там рядом 32 маршала и генерала похоронены, они обеспечили нашу великую Победу. Нет никаких завещаний ни Ленина, ни родственников на предмет того, где хоронить", — сказал Зюганов.Лидер КПРФ напомнил, что решение создать Мавзолей было "волей наших отцов и дедов". "Поэтому никакие конкурсы, никакая болтовня на предмет того, что куда-то кто-то будет использовать, не имеют под собой никаких оснований. Что касается мировой практики, Красная площадь, Мавзолей, Кремль входят в список <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> как сокровища мировой культуры. Поэтому те, кто этим занимаются, подливают масла в огонь. Ведь наша страна объявлена врагом номер один, против нее идет беспощадная война", — заключил он."Коммунисты России" пожаловались в ГенпокуратуруПартия "Коммунисты России" также назвала объявленный Союзом архитекторов конкурс провокацией. "Нахождение тела Ленина в Мавзолее покоится на базе широкого общественного согласия, на идее уважения к решению наших предков, которое никто не вправе пересматривать. Поэтому выпад Союза архитекторов — это провокация и акт экстремизма, поскольку любое изменение статуса Мавзолея приведет к массовым волнениям, к гражданскому противостоянию в стране", — заявил РИА Новости председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>. Он считает, что лучшим решением было бы лишить Союз архитекторов регистрации за экстремистские заявления. По словам Сурайкина, "Коммунисты России" уже направили соответствующее требование в Генеральную прокуратуру. Объяснения Союза архитекторовГлава Союза архитекторов России Николай Шумаков, со своей стороны, пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает выноса из него тела Ленина. Он отметил, что через много лет такой вопрос все же может возникнуть, и тогда надо будет решать, как использовать это здание в дальнейшем. Для этого, по словам Шумакова, и предполагается создать банк проектов. "Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против", — сказал глава Cоюза архитекторов в беседе с <a href="https://tlgrm.ru/channels/@pdmnews/33828" target="_blank">"Подъемом"</a>. Он отметил, что никто не будет читать условия конкурса, однако распространятся слухи, что Ленина выносят, а сам Мавзолей взрывают. В чем суть конкурсаО конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина стало известно накануне. В сообщении на <a href="https://uar.ru/" target="_blank">сайте Союза архитекторов</a> конкурс называется "творческим состязанием" со статусом специального проекта в рамках фестиваля "Зодчество", который в этом году пройдет с 11 по 13 ноября. В качестве соорганизатора конкурса выступил <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_moskovskikh_arkhitektorov/" target="_blank" data-auto="true">Союз московских архитекторов</a>, а его куратором — бывший директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева <a href="http://ria.ru/person_Irina_Korobina/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Коробьина</a>.К участию в проекте приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и другие желающие, зарегистрировавшиеся в качестве участников и оплатившие регистрационный взнос в тысячу рублей за одну работу. Предполагается, что конкурсанты разработают фор-эскиз (схему) проекта реиспользования Мавзолея, а также предложат маршрут, связывающий здание музея <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHHusev/" target="_blank" data-auto="true">Щусева</a> на Воздвиженке с Красной площадью. "Другие идеи реиспользования Мавзолея не только допускаются, но и приветствуются", отмечается в сообщении. В жюри конкурса приглашены министр культуры <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>, директор Музеев Кремля <a href="http://ria.ru/person_358e11f209eddd17894bbd4b2a78b46c/" target="_blank" data-auto="true">Елена Гагарина</a>, руководитель фракции партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>, писатель <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhanov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Проханов</a>, один из основателей движения "<a href="http://ria.ru/organization_Arkhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Архнадзор</a>" <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Rakhmatullin/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Рахматуллин</a>, кинорежиссер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sokurov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сокуров</a>. Подать заявку можно до 19 октября, итоги конкурса планируется подвести 13 ноября.
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577137953.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pamyatniki-1577133902.html
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россия, памятники, коммунисты россии, союз московских архитекторов, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, общество

Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование Мавзолея Ленина

15:48 12.09.2020 (обновлено: 16:45 12.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал конкурс на повторное использование Мавзолея Ленина, назвав его циничной провокацией. Об этом он заявил РИА Новости.

"Мы рассматриваем это как абсолютно циничную, грязную провокацию, которая связана с подрывом стабильности в нашем государстве. Те, кто этим занимаются, в принципе совершают преступление. В новой редакции Конституции есть даже статья, которая предусматривает требование о единстве нашей истории, единстве тысячелетней истории как нашем общем достижении", — сказал лидер КПРФ.

По его словам, когда речь идет об архитектурном облике, то это либо невежество, либо глупость. "Ни один объект, тем более такой значимый, как Красная площадь, Мавзолей, Кремль, не могут рассматриваться в отрыве от ситуации. Ленин — основатель Российской Федерации, нет никакой другой подписи, которая бы подтверждала легитимность нынешней России", — подчеркнул Зюганов.
По его мнению, самой великой наша страна была в ленинскую эпоху, именно ленинско-сталинская модернизация позволила провести преобразования, которые превратили полуграмотную Россию в сильное государство. Он добавил, что рядом с Мавзолеем похоронены "почти 400 сынов нашей великой советской эпохи". "Там рядом 32 маршала и генерала похоронены, они обеспечили нашу великую Победу. Нет никаких завещаний ни Ленина, ни родственников на предмет того, где хоронить", — сказал Зюганов.
Лидер КПРФ напомнил, что решение создать Мавзолей было "волей наших отцов и дедов". "Поэтому никакие конкурсы, никакая болтовня на предмет того, что куда-то кто-то будет использовать, не имеют под собой никаких оснований. Что касается мировой практики, Красная площадь, Мавзолей, Кремль входят в список ЮНЕСКО как сокровища мировой культуры. Поэтому те, кто этим занимаются, подливают масла в огонь. Ведь наша страна объявлена врагом номер один, против нее идет беспощадная война", — заключил он.
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Сенатор счел идею провести конкурс по мавзолею Ленина "диверсией"

"Коммунисты России" пожаловались в Генпокуратуру

Партия "Коммунисты России" также назвала объявленный Союзом архитекторов конкурс провокацией. "Нахождение тела Ленина в Мавзолее покоится на базе широкого общественного согласия, на идее уважения к решению наших предков, которое никто не вправе пересматривать. Поэтому выпад Союза архитекторов — это провокация и акт экстремизма, поскольку любое изменение статуса Мавзолея приведет к массовым волнениям, к гражданскому противостоянию в стране", — заявил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Он считает, что лучшим решением было бы лишить Союз архитекторов регистрации за экстремистские заявления. По словам Сурайкина, "Коммунисты России" уже направили соответствующее требование в Генеральную прокуратуру.

Объяснения Союза архитекторов

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков, со своей стороны, пояснил, что конкурс на лучший проект по реиспользованию здания Мавзолея не предполагает выноса из него тела Ленина. Он отметил, что через много лет такой вопрос все же может возникнуть, и тогда надо будет решать, как использовать это здание в дальнейшем. Для этого, по словам Шумакова, и предполагается создать банк проектов. "Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против", — сказал глава Cоюза архитекторов в беседе с "Подъемом". Он отметил, что никто не будет читать условия конкурса, однако распространятся слухи, что Ленина выносят, а сам Мавзолей взрывают.

В чем суть конкурса

О конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея Ленина стало известно накануне. В сообщении на сайте Союза архитекторов конкурс называется "творческим состязанием" со статусом специального проекта в рамках фестиваля "Зодчество", который в этом году пройдет с 11 по 13 ноября. В качестве соорганизатора конкурса выступил Союз московских архитекторов, а его куратором — бывший директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Ирина Коробьина.

"Цель конкурса — создать банк идей по реиспользованию Мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века. С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженке представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий Мавзолея: фанерной, деревянной и гранитной", — говорится в сообщении Союза архитекторов.

К участию в проекте приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и другие желающие, зарегистрировавшиеся в качестве участников и оплатившие регистрационный взнос в тысячу рублей за одну работу. Предполагается, что конкурсанты разработают фор-эскиз (схему) проекта реиспользования Мавзолея, а также предложат маршрут, связывающий здание музея Щусева на Воздвиженке с Красной площадью. "Другие идеи реиспользования Мавзолея не только допускаются, но и приветствуются", отмечается в сообщении. В жюри конкурса приглашены министр культуры Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин, кинорежиссер Александр Сокуров. Подать заявку можно до 19 октября, итоги конкурса планируется подвести 13 ноября.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 13:52
Идею Союза архитекторов про конкурс о Мавзолее сочли "актом экстремизма"
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РоссияПамятникиКоммунисты РоссииСоюз московских архитекторовВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановОбщество
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Оставьте Ленина в покое!
12 сентября, 16:16
СВСветлана Верченова
59102021
Свидомые проводят декоммунизацию
12 сентября, 16:14
Павел ППавел П
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