https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577135096.html

Союз архитекторов рассказал о вариантах использования Мавзолея

Здание Мавзолея Ленина на Красной площади можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры имени Щусева. Об этом заявил РБК глава Союза архитекторов... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:30

2020-09-12T14:30

2020-09-12T14:45

россия

мавзолей ленина

николай шумаков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Здание <a href="https://ria.ru/civicstructure_Mavzolejj_Lenina/" target="_blank">Мавзолея Ленина</a> на Красной площади можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры имени Щусева. Об этом заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> глава Союза архитекторов России Николай Шумаков. По словам архитектора, перестраивать или перепланировать здание нежелательно, так как оно находится под охраной ЮНЕСКО. Ранее организация объявила конкурс на создание эскизов для последующего использования Мавзолея. Участники должны разработать фор-эскиз проекта по ре-использованию здания. Целью конкурса, как отмечается, является создание банка идей. Итоги подведут в ноябре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что <a href="https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html" target="_blank">подобный конкурс является откровенной провокацией</a> со стороны тех, "кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и подливает масло в огонь".

https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133577.html

Максим Буланов Как тяжело советское поколение расстается с прошлым .. болезнь нашего народа неприятие ничего нового 40

Felixys s Нужно всю историю страны как одно целое принимать. Только тогда будет связь поколений. Отношения элит и народа будут гармоничны. Глупо делить на плохих и хороших правителей. Испытания даны для роста, а не наказания. 16

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мавзолей ленина, николай шумаков, москва, общество