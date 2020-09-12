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https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577135096.html
Союз архитекторов рассказал о вариантах использования Мавзолея
Здание Мавзолея Ленина на Красной площади можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры имени Щусева. Об этом заявил РБК глава Союза архитекторов... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:30
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россия
мавзолей ленина
николай шумаков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Здание <a href="https://ria.ru/civicstructure_Mavzolejj_Lenina/" target="_blank">Мавзолея Ленина</a> на Красной площади можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры имени Щусева. Об этом заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> глава Союза архитекторов России Николай Шумаков. По словам архитектора, перестраивать или перепланировать здание нежелательно, так как оно находится под охраной ЮНЕСКО. Ранее организация объявила конкурс на создание эскизов для последующего использования Мавзолея. Участники должны разработать фор-эскиз проекта по ре-использованию здания. Целью конкурса, как отмечается, является создание банка идей. Итоги подведут в ноябре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что <a href="https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html" target="_blank">подобный конкурс является откровенной провокацией</a> со стороны тех, "кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и подливает масло в огонь".
https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577133577.html
Как тяжело советское поколение расстается с прошлым .. болезнь нашего народа неприятие ничего нового
40
Нужно всю историю страны как одно целое принимать. Только тогда будет связь поколений. Отношения элит и народа будут гармоничны. Глупо делить на плохих и хороших правителей. Испытания даны для роста, а не наказания.
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россия
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россия, мавзолей ленина, николай шумаков, москва, общество

Союз архитекторов рассказал о вариантах использования Мавзолея

14:30 12.09.2020 (обновлено: 14:45 12.09.2020)
3512
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Здание Мавзолея Ленина на Красной площади можно использовать в качестве филиала Музея архитектуры имени Щусева. Об этом заявил РБК глава Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Мавзолей проектировал Щусев, Музей архитектуры носит его имя, и находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга" — объяснил он.

По словам архитектора, перестраивать или перепланировать здание нежелательно, так как оно находится под охраной ЮНЕСКО.
Ранее организация объявила конкурс на создание эскизов для последующего использования Мавзолея. Участники должны разработать фор-эскиз проекта по ре-использованию здания. Целью конкурса, как отмечается, является создание банка идей. Итоги подведут в ноябре.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, "кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и подливает масло в огонь".
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РоссияМавзолей ЛенинаНиколай ШумаковМоскваОбщество
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12 сентября, 15:07
Максим БулановМаксим Буланов
8000626
Нужно всю историю страны как одно целое принимать. Только тогда будет связь поколений. Отношения элит и народа будут гармоничны. Глупо делить на плохих и хороших правителей. Испытания даны для роста, а не наказания.
12 сентября, 15:25
Felixys sFelixys s
1312000
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