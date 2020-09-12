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Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:13
россия
кпрф
геннадий зюганов
москва
алексей щусев
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади. По его мнению, подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь.Он считает, что те, кто вносят такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри.Он призвал провокаторов успокоиться, в противном случае, если они "подожгут Россию", им придется бежать.Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHHusev/" target="_blank" data-auto="true">Щусева</a> с Красной площадью. Целью конкурса является создание банка идей.
https://ria.ru/20200422/1570395445.html
Очень хочется, чтобы для покойных родственников членов жюри и и организаторов конкурса кто-нибудь тоже организовал конкурс - как превратить их могилы в Диснейлэнд.
240
Путина туда положите. вместе пусть лежат.
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россия
москва
РИА Новости
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россия, кпрф, геннадий зюганов, москва, алексей щусев, общество

Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея

12:13 12.09.2020
78834
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади.
По его мнению, подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь.
Он считает, что те, кто вносят такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри.
"Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда", — пояснил глава КПРФ.
Он призвал провокаторов успокоиться, в противном случае, если они "подожгут Россию", им придется бежать.
Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея Щусева с Красной площадью. Целью конкурса является создание банка идей.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
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17833751158
Обсудить 90
РоссияКПРФГеннадий ЗюгановМоскваАлексей ЩусевОбщество
Популярные комментарии
Очень хочется, чтобы для покойных родственников членов жюри и и организаторов конкурса кто-нибудь тоже организовал конкурс - как превратить их могилы в Диснейлэнд.
12 сентября, 12:41
Борис МарцинкевичБорис Марцинкевич
74-112311
Путина туда положите. вместе пусть лежат.
12 сентября, 12:55
Deyn DonovanDeyn Donovan
293101059
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