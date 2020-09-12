https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html

Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:13

2020-09-12T12:13

2020-09-12T12:13

россия

кпрф

геннадий зюганов

москва

алексей щусев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399021_0:51:2815:1634_1400x0_80_0_0_76e22bcc6ebdef2f317d0db46ea6131f.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади. По его мнению, подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь.Он считает, что те, кто вносят такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри.Он призвал провокаторов успокоиться, в противном случае, если они "подожгут Россию", им придется бежать.Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHHusev/" target="_blank" data-auto="true">Щусева</a> с Красной площадью. Целью конкурса является создание банка идей.

https://ria.ru/20200422/1570395445.html

Борис Марцинкевич Очень хочется, чтобы для покойных родственников членов жюри и и организаторов конкурса кто-нибудь тоже организовал конкурс - как превратить их могилы в Диснейлэнд. 240

Deyn Donovan Путина туда положите. вместе пусть лежат. 129

90

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, геннадий зюганов, москва, алексей щусев, общество