https://ria.ru/20200912/mavzoley-1577131106.html
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:13
2020-09-12T12:13
россия
кпрф
геннадий зюганов
москва
алексей щусев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399021_0:51:2815:1634_1400x0_80_0_0_76e22bcc6ebdef2f317d0db46ea6131f.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади. По его мнению, подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь.Он считает, что те, кто вносят такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри.Он призвал провокаторов успокоиться, в противном случае, если они "подожгут Россию", им придется бежать.Итоги конкурса подведут на фестивале "Зодчество", который пройдет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 11 по 13 ноября в "Гостином дворе". Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHHusev/" target="_blank" data-auto="true">Щусева</a> с Красной площадью. Целью конкурса является создание банка идей.
https://ria.ru/20200422/1570395445.html
Борис Марцинкевич
Очень хочется, чтобы для покойных родственников членов жюри и и организаторов конкурса кто-нибудь тоже организовал конкурс - как превратить их могилы в Диснейлэнд.
240
Deyn Donovan
Путина туда положите. вместе пусть лежат.
129
90
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399021_430:0:2815:1789_1400x0_80_0_0_8d579d6130183ba06e63dea78c5ec233.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кпрф, геннадий зюганов, москва, алексей щусев, общество