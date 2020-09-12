https://ria.ru/20200912/luna-1577123454.html

Ученый рассказал, как купить кусочек Луны

Доставленный СССР и США на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны - упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T01:09

2020-09-12T01:09

2020-09-12T01:09

хочу стать космонавтом

джим брайденстайн

земля

институт геохимии и аналитической химии

космос - риа наука

российская академия наук

наса

нил армстронг

сергей королев

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Доставленный <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны - упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить это будет очень дорого, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Слюта.12 сентября отмечается 50-я годовщина запуска советской автоматической межпланетной станции "Луна-16". Она была запущена с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> и 20 сентября совершила мягкую посадку на лунную поверхность. А 24 числа вещество уже было привезено на Землю в специальной капсуле. Это была первая доставка грунта с Луны с помощью автоматической станции. До этого грунт на Землю привезли американские астронавты.На днях руководитель американского космического ведомства <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> объявил тендер на закупку лунного грунта у частных компаний. Речь идет о покупке НАСА лунного реголита и каменистых материалов с Луны в объеме от 50 до 500 граммов. От компании, продающей материалы, согласно контракту <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, не требуется проводить их анализ. Стоимость, по которой НАСА будет осуществлять закупки лунных ископаемых, не уточняется.Любые продажи лунного грунта в интернете он назвал фейками. "Поскольку уровень образования в последние пару десятков лет снизился, сейчас верят чему угодно", - рассказал ученый.В то же время он указал, что все же знает о двух случаях продажи именно лунного грунта, доставленного советскими аппаратами или американскими астронавтами. Один случай произошел в семье первого человека на Луне <a href="http://ria.ru/person_Nil_Armstrong/" target="_blank" data-auto="true">Нила Армстронга</a>, которому правительство подарило несколько крупинок грунта. Потомки астронавта продали подарок. Проданы на аукционе были и фрагменты грунта, подаренные правительством СССР вдове советского конструктора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Королева</a>. "Для коллекционеров такие предметы имеют историческую ценность", - отметил Слюта.Говоря о лунных метеоритах, он пояснил, что это очень редкая находка. "Купить лунный метеорит - это очень дорого, потому что он очень редкий", - отметил ученый.По его словам, довольно часто в Институт геохимии и аналитической химии РАН приносят на анализ образцы, не все из которых в итоге оказываются метеоритами. "99% из принесенного, естественно, не метеориты. Иногда, очень редко когда, попадаются действительно метеориты", - сказал он.Слюта пояснил, что сами метеориты когда-то в прошлом были выбиты с поверхности Луны ударами астероидов и, путешествуя миллионы и миллиарды лет, могли упасть на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank">Землю</a>. Чтобы удостовериться в лунном происхождении покупки, можно обратиться в лаборатории, которые занимаются изучением грунта с Луны. В России это Института геохимии и аналитической химии РАН. За работу по проверке достоверности находки, составлению характеристик и включению в международный каталог, ученые берут себе в коллекцию часть метеорита. Основная часть достается нашедшему. "Владелец метеорита вправе продать его. Такие ярмарки-продажи существуют в <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхене</a>, <a href="http://ria.ru/location_Strasbourg/" target="_blank" data-auto="true">Страсбурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>. В интернете, конечно, тоже", - рассказал он.

https://ria.ru/20200903/rzhavchina-1576686379.html

https://ria.ru/20200810/1575580007.html

https://ria.ru/20200804/1575339490.html

3

земля

мюнхен

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, земля, институт геохимии и аналитической химии, космос - риа наука, российская академия наук, наса, нил армстронг, сергей королев, мюнхен, сша