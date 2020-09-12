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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128564.html
В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 18 484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:45
2020-09-12T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 18 484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 23 пациента за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

10:45 12.09.2020 (обновлено: 10:46 12.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 18 484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев... За весь период по России умерло 18 484 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 23 пациента за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 10 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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