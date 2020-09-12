https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128564.html

В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 18 484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:45

2020-09-12T10:45

2020-09-12T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 18 484, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 23 пациента за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество