https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577149755.html

Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:56

2020-09-12T20:56

2020-09-12T23:39

культура

россия

андрей кончаловский

венецианский кинофестиваль

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Фильм "Дорогие товарищи!" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a> получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости."Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", — сказал режиссер, получая награду.Драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о подавлении протестов рабочих в <a href="http://ria.ru/location_Novocherkassk/" target="_blank" data-auto="true">Новочеркасске</a> в 1962 году. Главную роль в ней сыграла супруга Кончаловского <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>.Об остальных лауреатах кинофестиваля читайте в материале <strong><a href="https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html" target="_blank">РИА Новости >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кончаловский, венецианский кинофестиваль